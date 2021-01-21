Трансфер Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину» выглядит откровенно безумным. Флорентийцы подписали игрока с убитой репутацией (стул и тюрьма), спорной статистикой (чуть больше 100 голов к 29 годам), подорванным здоровьем (четыре травмы за полгода) и сумасшедшими запросами. Еще удивительнее, что «фиалки» фактически не торговались с Александром – ему дали аж 2 млн евро в год, то есть третью з/п в команде. Итальянцев не смутили даже разговоры о странноватом характере Кокорина, который, кажется, вообще не умеет по-спортивному злиться и настраиваться на матчи. «Фиорентине» наплевать – боссы рискнули, отсчитали деньги и теперь выяснят, на что же способен Саша.

У флорентийцев накопилось целых три причины для сделки по русскому форварду. Во-первых, сегодняшние «фиалки» чудовищно атакуют: кроме Влаховича при Пранделли не забивает более-менее никто. Правда, «Фиорентину» подводит реализация (недобрали 7 голов по xG), но даже с нормальной точностью новый клуб Кокорина был бы в лучшем случае в первой десятке. Так что все логично – Чезаре срочно надо освежить атаку, особенно после жутких 0:6 от «Наполи».

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Чезаре Пранделли, «Фиорентина» Фото: Getty Images

Во-вторых, Саша объективно очень дешевый для своих скиллов. 3,5 млн евро на трансфер и около 4-6 млн на весь контракт – гроши по европейским меркам. За такие деньги можно взять либо второсортного молодого ноунейма из слабых лиг, либо конкретного пенсионера с истекающим контрактом. У Кокорина все иначе: по паспорту ему 29, и у него есть опыт в сборной России и еврокубках. А еще ему зверски респектовали Манчини и Капелло – их мнение в Италии весомее, чем убогая статистика в играх за «Спартак».

В-третьих, «Фиорентина» явно плотно пообщалась с красно-белым руководством, поэтому в Италии знают про опцию кэшбека. Ее суть понятна: если у Кокорина все же критически не пойдет в Серии А, то в России есть миллиардер, который вернет Александра в «Сочи» и скомпенсирует все флорентийские расходы. Приятная страховка для итальянской стороны, но теперь важно, чтобы «Фиорентине» не пришлось активировать эту опцию. Ведь это объективно последний шанс Кокорина зацепиться за Европу и пошуметь там. Иначе он запомнится человеком, который шикарно заработал, но не добился в футболе абсолютно ничего и провафлил финальную возможность хоть как-то исправить свой образ.

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