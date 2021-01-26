В промежутке с 10 по 15 января почти все клубы РПЛ улетели в теплые страны. Это первые полноценные сборы для команд за последний год. И выбирали они разные направления.

ОАЭ: «Зенит», «Спартак», Краснодар».

Испания: «Локомотив, ЦСКА, «Ростов».

Турция: «Сочи», «Динамо», «Ахмат», «Ротор», «Рубин», «Арсенал», «Урал», «Уфа», «Химки».

Краснодарский край: «Тамбов».

Чемпионат Италии Манчини: «Кокорин мог бы сыграть даже за «Реал» 23/01/2021 В 07:55

Почему Дубай?

ОАЭ остаются одной из самых открытых стран мира для туристов. Пусть и число зараженных COVID-19 в январе стало резко увеличиваться: если пару недель назад заболевало около 2 тысяч человек в сутки, то теперь – около 3,5 тысяч официально зарегистрированных случаев. При этом закрываться страна ни от кого не собирается, несмотря на новый штамм коронавируса. Даже британцы могут прилетать в ОАЭ. Необходимы лишь чистый тест и медстраховка, которая может покрыть лечение.

Только три российских клуба выбрали ОАЭ в качестве места проведения сборов. Они поселились в Дубае. «Зенит» живет, например, вот в таком отеле.

Стоимость номера согласно Booking – в районе 22 тысяч рублей+налоги. Итог – около 30 тысяч рублей на человека в сутки. Пять звезд, идеальное расположение компенсируют все расходы. По нашим подсчетам, организация двухнедельного сбора в таком месте стоит около 250-280 тысяч евро.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в первом интервью так объяснил выбор страны:

– Катар, куда мы в последнее время ездили на первый сбор, закрыт. Также сложная ситуация в Европе, где часто меняются требования у той или иной страны. Поэтому мы решили, что Эмираты в этом отношении будут поспокойнее. Естественно, мы готовили первый сбор заранее, за два-три месяца, и на тот момент нам показалось это более правильным вариантом — с точки зрения погоды, спаррингов и ситуации с коронавирусом в мире.

Думали по поводу второго сбора и переездов. Есть и Турция, но опять же мы не знаем, как там будет развиваться ситуация, и в данный момент лучше делать как можно меньше всевозможных перемещений. Исходя из этих соображений, приняли решение и на второй сбор остаться на том же месте, – сказал тренер официальному сайту клуба.

«Спартак» живет скромнее. Клуб сменит два отеля, но один из них – Aloft City Centre Deir.

Четыре звезды, прекрасный вид, а средняя стоимость номера около 8 тысяч рублей в сутки. Соответственно, цена двухнедельного сбора около 120 тысяч евро.

Одним из главных минусов дубайских сборов эксперты называют маленький выбор спарринг-партнеров. «Зенит» и «Краснодар», например, разделят «Ригу». «Спартак» и «Зенит» сыграют с «Пахтакором» и солигорским «Шахтером». Еще есть «Легия», которая досталась «Краснодару». Других вариантов нет.

Матч-агент ФИФА Вячеслав Проценко в разговоре с Eurosport так прокомментировал выбор клубами Дубая.

– Здесь вопрос исключительно возможностей. Дубай – дорогая страна. И в плане ковида там атмосфера непростая. Везде есть «но». Если раньше можно было сказать в Дубае дороже, в Испании чуть дешевле, а в Турции просто дешево, то сейчас везде есть нюансы. В Турции этих «но» поменьше. Пока все более-менее нормально. С точки зрения условий, для тренировок Дубай и Турция вряд ли отличаются кардинально, – сказал он.

Интересно, что «Краснодар» проведет в Дубае только один сбор. А на второй отправится в Испанию.

Почему Испания?

Скорее, дело привычки. «Локомотив» и ЦСКА давно выбирают Испанию: первые – Марбелью, вторые – Кампоамор. Потому их не испугали десятки тысяч заразившихся (21 января в Испании зарегистрировали 41576 заболевших), комендантский час и прочие ограничения.

Средняя цена на отель в Марбелье – 20 тысяч рублей. «Локомотив» при Семине часто останавливался в отеле Kempenski. В прошлом году также делал «Краснодар». Получается, стоимость двухнедельного сбора в Марбелье около 150-180 тысяч евро.

В Кампоаморе, где останавливается ЦСКА – дешевле. Пятезвездочный отель можно забрать за 15-18 тысяч рублей на человека. Соответственно, цена на весь сбор чуть ниже – около 120-140 тысяч евро.

Испания традиционно выделяется лучшими в Западной Европе условиями для подготовки. Футбольный центр в Марбелье считается одним из самых универсальных из существующих.

Вячеслав Проценко для Eurosport так комментирует выбор Испании:

– Для меня это загадка и очень удивительно. Ведь там вообще мощный локдаун. И туда практически никто не полетел из Европы. Вроде бы шведская команда и кто-то еще. Со спарринг-партнерами там будет трудно. Но это исключительно выбор конкретных команд, – сказал он.

Почему Турция?

Турция осталась самой привлекательной страной для российских клубов. Цена и большой выбор соперников – главные аспекты, на которые обращают внимание. Декабрьский пик, когда каждый день приносил стране по 30 тысяч заболевших в день. Сейчас заражается около 6 тысяч в сутки, плюс активно работает процесс вакцинирования граждан. Особых ограничений в Турции также нет. И действуют они в основном на местных.

Вячеслав Проценко рассказал, что его работа по организации матчей почти не изменилась.

– Я особых отличий в организации своей работы не вижу. Все, как и в прошлые годы. Единственное отличие – сдача ковид-тестов командами. Но это минимальные затруднения. Матч организуется максимально бесконтактно, возникают проблемы, если игру захочет снять телевидение. В остальном же никаких отличий. В районе Антальи в гостиницах никаких проблем.

– Насколько игроки, команды сейчас свободны в передвижениях по городу во внетренировочный период?

– Отели большие, там все есть. Особой необходимости выезжать нет смысла. Но это не запрещено. Турция сейчас немного похожа на Москву или Питер, почти все можно, но аккуратно. Для местных ограничения чуть жестче. Для туристов – довольно мягкие.

– Из-за пандемии тяжелее с поиском спарринг-партнеров?

– Проблем нет. Здесь как и всегда много команд из разных стран.





– Как в Турции относятся к тому, что к ним приехали на сборы команды?

– Относятся позитивно. Хотя ситуация везде не совсем нормальная. Но по моим ощущениям, какой-то паники или большого волнения здесь нет. Команды тренируются, играют, спокойно готовятся. В отелях вообще никаких проблем. Весь персонал в масках, туристы без.

– Кто отказался от Турции?

– Австрийцы, бельгийцы, еще несколько европейских стран отказались от Турции. Им в принципе запретили выезжать. Но выбор по-прежнему большой.

– За последний год по вашим ощущениям Турция в плане сборов стала дороже? Дешевле?

– Цены остались плюс-минус на том же уровне. Ничего не изменилось. Команды работают, в отелях безопасно и спокойно. Стоимость хороших отелей осталась на уровне прошлого года – 90-150 евро за человека. Футбольные клубы в основном выбирают, конечно, отели высокого уровня.

Таким образом, организация полноценного сбора. Можно уложиться в 50-80 тысяч евро.

Почему Крымск?

Потому что у «Тамбова» нет денег.

Чемпионат России Зачем «Фиорентине» Кокорин? Там знают, что делать с Сашей 21/01/2021 В 18:17