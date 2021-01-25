Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с игроками московского «Спартака» и поиграл с ними в футбол.

Хабиб пересекся со спартаковцами в Дубае, где те проводят предсезонный сбор. Известно, что среди напарников Нурмагомедова были Зелимхан Бакаев и Остон Урунов, им противостояла команда с Георгием Джикией, Аязом Гулиевым и блогером Евгением Савиным (Красавой).