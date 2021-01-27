Межсезонье клубов РПЛ не возбуждает интерес. В медиа не пролезают слухи о готовящихся супертрансферах на вход (возможно, их не будет). Да, мы уже проводили Кокорина в «Фиорентину», приняли в «Локомотив» Пабло, в ЦСКА – Данило Барбозу, а в «Спартак» – Йоррита Хендрикса, но все равно присутствует недосказанность. «Зенит» словно не хочет больше вываливать за талантливых южноамериканцев 20+ миллионов евро, Зарема и Камоцци из «Спартака» боятся брать кого-то под уходящего Тедеско, и даже «Локомотив» больше не хочет привозить игроков вроде Райковича и Жалолиддинова. Просто чудеса. Но не стоит расстраиваться. Ведь есть истории, которые скрыты от глаз большинства болельщиков, но не менее интересны. Например, управленческая революция в «Зените».

За последний месяц из клуба ушли два топ-менеджера, которые много лет работали в Санкт-Петербурге. Бывший исполнительный директор и член многих европейских комитетов Павел Пивоваров сменил теплое кресло на позицию гендиректора в московском «Динамо». Коммерческий директор сине-бело-голубых Дмитрий Манкин также покинул свою должность и, по моей информации, вскоре окажется в московском клубе. Важно: боссы не просто устали и поменяли работу. Это именно увольнение, так как в клубе перестали считать их работу эффективной. По моей информации, до всех специализированных департаментов «Зенита» донесли четкий посыл: нужно зарабатывать деньги. «Газпром» пусть и большая корпорация, однако финансы не льются из нее бесконечным потоком. И сейчас на фоне пандемии как никогда важно показать, что клуб в состоянии существовать независимо от внешних факторов.

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Артем Дзюба, «Зенит» Фото: Getty Images

Пивоваров и Манкин были ключевыми звеньями в маркетингово-коммерческой деятельности. От них ждали предложений и вариантов, как развивать соответствующие клубные направления, но не дождались приемлемых. По мнению высшего руководства «Зенита», сейчас требуются кардинальные перемены, чтобы вдохнуть в бренд новую жизнь. Важно запустить процесс перезагрузки. И для этого из Италии приглашен Александр Сапега. Первым об этом написал журналист Илья Казаков, однако мои источники подтверждают эту информацию. Александр – сын известного советского волейболиста Юрия Сапеги – родился в Москве, но почти сразу уехал с семьей в Италию и в последние годы отвечал за маркетинг «Ромы». Теперь же поможет «Зениту» выйти на новые рынки. Петербургский клуб, как известно, всегда был западноориентирован, поэтому приглашение спеца из-за границы вполне вписывается в эту концепцию. Будет ли лучше? Никто не знает. Но точно будет по-другому.

Интересно, что пока управленческая реформа касается только департаментов, отвечающих за заработок денег. А гендиректор клуба Александр Медведев, судя по всему, не просто переживет эти изменения, но и останется в «Зените» на прежней должности. Как утверждает один из источников, на данный момент клуб не рассматривает вариант увольнения менеджера.

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