«Зенит» провел перестановки в руководстве клуба: в межсезонье петербургский клуб покинули два топ-менеджера, а им на смену придет новый специалист.

За последний месяц «Зенит» попрощался с исполнительным директором Павлом Пивоваровым, который перешел на работу гендиректора в московское «Динамо». Также сине-бело-голубых покинул коммерческий директор Дмитрий Манкин. Он тоже с большой вероятностью окажется в московском клубе, разведал корреспондент Eurosport Дмитрий Зимин.

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Отмечается, что оба функционера покинули «Зенит» после увольнения, так как в клубе перестали считать их работу эффективной. Это произошло, потому что перед всеми специализированными департаментами «Зенита» поставлена задачу приносить прибыль и работать независимо от спонсорства «Газпрома».

Ранее журналист Илья Казаков сообщил, что «Зенит» пригласил Александра Сапегу, который будет заниматься маркетингово-коммерческой деятельностью вместо Пивоварова и Манкина. Источники Eurosport.ru подтверждают эту информацию и отмечают, что гендиректор клуба Александр Медведев сохранит пост в «Зените», несмотря на изменения в руководстве.

Сапега – сын известного советского волейболиста Юрия Сапеги. Он родился в Москве, но почти сразу уехал с семьей в Италию и в последние годы отвечал за маркетинг «Ромы».

Пивоваров ранее работал в Ассоциации европейских клубов, Палате по разрешению споров ФИФА и Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

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