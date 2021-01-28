Нужно ли профильное образование топ-менеджеру из федерации или профессионального клуба? Этот вопрос периодически влетает в повестку, когда кто-то из действующих сотрудников жиденько ошибается. Если проанализировать биографии нынешних руководителей высшего звена в РФС и клубов РПЛ, то образование почти у каждого и правда есть. Правда, в основном не футбольное. Давайте приведем 10 примеров.

Александр Дюков, президент РФС: в 1991 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик». В 2001 году получил степень MBA IMISP (Санкт-Петербургский международный институт менеджмента).

Александр Алаев, генсек РФС: окончил Московский государственный строительный университет по специальности «Мировая экономика».

Максим Митрофанов, директор по развитию РФС: юридический факультет СПБГУ.

Александр Медведев, гендиректор «Зенита»: окончил Московский физико-технический институт, кандидат экономических наук.

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Сергей Семак и Александр Медведев с Суперкубком России Фото: Getty Images

Роман Бабаев, гендиректор ЦСКА: юридический факультет МГУ.

Владимир Леонченко, гендиректор «Локомотива»: бывший футболист, образование неизвестно.

Дмитрий Рубашко, гендиректор «Сочи»: образование неизвестно, тренировался у Бориса и Аркадия Ротенбергов в секции по дзюдо.

Вадим Рыбаков, гендиректор «Ростова»: высшее образование в сфере управления.

Павел Пивоваров, гендиректор «Динамо»: образование неизвестно.

Владимир Хашиг, гендиректор «Краснодара»: в 1992 году окончил Кубанский Государственный Медицинский институт по специальности «Нейрохирургия».

Клубы из нижней восьмерки умышленно вынесены за скобки, чтобы не порочить их репутацию. Но факт очевиден: российским футболом рулят люди, которые пришли в него из абсолютных разных сфер и учились в основном на собственных ошибках.

Большое заблуждение считать, что профильного менеджерского образования в сфере футбола или хотя бы спорта в России нет. Оно давно запущено. Причем выбор большой: от курсов на 8 месяцев до полноценного бакалавриата. Просто пользоваться им хотят единицы.

Куда пойти учиться в России?

1.Высшая школа экономики в Москве. Программа FIFA Master. Обучение 8 месяцев. 6 модулей: спортивный менеджмент, спортивное право, спортивный маркетинг, финансовый менджмент, спортивные коммуникации и организация спортивных соревнований.

Выпускники: Дмитрий Сычев, Роман Широков, Олег Кононов, Виктория Лопырева.

2.Олимпийский университет в Сочи. Восьмесячные программы по направлениям: спортивного администрирования, управления, спортивного права. Стоимость обучение около 400 тысяч рублей.

3.Университет «Синергия». Спортивный менеджмент/менеджмент в футбольной индустрии. Обучение 4 года. Цена – по запросу.

4. РАНХиГС. Международный Спортивный менеджмент. Срок обучения 2 года. Стоимость – 600 тысяч рублей.

Есть несколько бизнес школ. Например, RMA, где проходит обучение в сфере менеджмента в игровых видах спорта. Однако отзывы о всех этих местах примерно одинаковые: можно получить общую базу без углубленного погружения.

«Я вижу два основных недостатка: сама отрасль, куда люди хотят попасть, герметична и замкнута. У меня есть примеры достойных выпускников, которые оказались не востребованы. К сожалению, в отрасль попадают люди исходя не из профессиональных качеств, а по знакомству. Чужих не пускают. Это серьезный барьер, – констатирует бывший генсек РФС, заведующий кафедры «менеджмента и маркетинга в спортивной индустрии» РЭУ им Плеханова Анатолий Воробьев. – С другой стороны и качество образование не столь высокое. Многие преподаватели не имеют практического опыта работы в индустрии. И весьма умозрительно читают лекции. Так что предлагается некий фастфуд. Считаю, что на смены этих образовательных супермаркетов должны прийти образовательные бутики, способные давать реальные знания. В отличие от наших университетов, зарубежные работают иначе.

Некоторые наши менеджеры, кстати, ездят в другие страны на какие-то лекции. А здесь, как большинству кажется, учиться нет никакого толку. Ну кто им будет читать лекции? Люди, которые сами никогда не работали в топ-клубах и лигах? Также они прекрасно понимают, что востребован не профессионализм, а сервильность. Особый креатив не приветствуется, нужно четкое выполнение команд свыше.

Почему наше образование отстает от зарубежного? Ну вы сами понимаете, на Западе и в США спорт – это бизнес. У нас коммерцией особо не пахнет. Спонсоры – либо региональные бюджеты, либо крупные корпорации. На Западе же конкурентный рынок рождает потребности в профессионалах в сфере именно спорта. Да и профильное образование там появилось раньше, чем в России.

Я много изучал опыт миланского университета Боккони. Там есть факультет спортивного менеджмента, у них есть аккредитация партнера ФИФА. Я приехал туда, и мне устроили встречу с нынешним вице-президентом «Интера» Хавьером Дзанетти. Они его сразу после завершения карьеры отправили в университет. Причем не изучать менеджмент в целом, а именно те направления, которые ему понадобятся при работе вице-президентом. Ему набрали 5-6 курсов, которые он должен был пройти за полгода. Так что теперь это не защитник-вингер, а профессиональный менеджер. Мне он показался очень деятельным человеком, явно учеба не прошла даром. В клубе отбирают людей, которые способны что-то привнести, а не только тратить деньги».

А как в Европе?

В Европе, как и США, большой выбор образования в сфере спорта. У крупных клубов есть собственные программы повышения квалификации. Например, можно поучиться в школе «Реала» или «Барселоны». Но самым топовым европейским образованием считаются курсы от UEFA Academy. Они делятся на три направления:

Для менеджеров в сфере спорта.

Для специалистов (юристов врачей и тд).

Для бывших футболистов.

Каждое из направлений имеет подразделения. Например, самое базовое менеджерское – UEFA Certificate in Football Management (UEFA CFM) – примерный аналог FIFA Master в России. Здесь преподают азы профессии с возможностью работать на низших менеджерских должностях. Дальше идет UEFA Diploma in Football Leadership and Management (UEFA DFLM) – средний уровень. И самый высший – Executive Master in Global Sport Governance (MESGO) – курс, являющийся по сути спортивным MBA, объединивший программы мощных европейских университетов. Поступить на него сложно. Часть мест раздают спортивным федерациям, есть и основные критерии для обучения: минимум пять лет на руководящей должности, степень бакалавра и хороший английский.

Лекция на UEFA Certificate in Football Management Фото: Getty Images

Поступление проходит как прием на крутую работу. Нужно предоставить резюме, мотивационное письмо, два рекомендательных письма, потом пройти собеседование. Стоимость обучения составляет порядка 20 тысяч евро, продолжительность примерно два года. Каждый год набирают всего 25 человек, среди которых топ-менеджеры не только из мира футбола, но и из других видов спорта. Формат – раз в полтора месяца поездка в конкретный европейский город на образовательную сессию, где проходят лекции и семинары. Студентов водят в крупные городские спортивные сооружения, команды, федерации, где рассказывают об их устройстве. Среди спикеров – действующие и бывшие топ-менеджеры этих самых организаций. На данный момент прошло пять выпусков, а среди выпускников есть три российских менеджера:

Борис Оникул (бывший коммерческий директор РФС)

Екатерина Федышина (советник президента РФС)

Антон Малютин (департамент финансов и стратегии «Динамо»)

Программа для бывших футболистов – упрощенный курс MESGO, но есть и более простые предложения. Например, пятидневный онлайн-интенсив. Но разберем именно полноценный курс, потому что на нем обучалось и обучается три бывших российских футболиста: Дмитрий Булыкин (уже выпустился), Андрей Аршавин и Алексей Смертин (учатся сейчас).

«Многим очень нравится, как Аршавин подходит к делу. Ему очень интересно, но при этом это очень скромный человек. Булыкин абсолютно не скромный, но мало кто увидел у него глубокого интереса к обучению», – отмечает один из источников Eurosport.

Алексей Смертин в интервью Eurosport объяснил, почему выбрал именно эту программу.

– Это MBA в области футбола на базе УЕФА. В качестве преподавателей туда приглашают, например, Арсена Венгера, а слушатели – легенды мирового футбола. Это говорит о многом.

Пока у нас было две встречи – в Ньоне и в Париже. А дальше наступила пандемия. Было несколько вебинаров, но наша принципиальная позиция – мы отказались от онлайн-обучения. Коммуникация и живое общение намного важнее. Сейчас нам предлагают различные варианты по продолжению обучения очно. Например, один из модулей должен пройти вне Европы – в США, где будут семинары об американском спорте и его развитии.

– Вы учитесь с разными футбольными звездами. И вместе с ними осуществляете в рамках образование какие-то проекты. У кого на ваш взгляд самый острый ум?

– Так совпало, что три футболиста, с которыми я играл в разных клубах, учатся вместе со мной: Дидье Дрогба, Мориц Фольц и Аарон Хьюз. Ну и Андрей Аршавин, с которым вместе провели не один год в сборной. Я уже не говорю про тех, против кого я играл.

Самый перспективный – Фольц. У него очень хороший английский, и он очень ответственно подходит к каждому вопросу. Мы с ним и Хьюзом были очень дружны в «Фулхэме». Мориц сейчас второй тренер в «Лейпциге», работает с Нагельсманном. Много нам рассказывает о работе в команде, особенно об умении поддерживать мотивацию в коллективе. Из-за этого мы хотим оффлайна. Готовы подождать столько, сколько нужно.

Еще очень удивил Кака. Оказывается, он еще и любитель побегать. Была одна история: занятия начинаются в девять, выезжаем все соответственно около восьми. Мне приходилось вставать в шесть утра, чтобы выйти на пробежку. И накануне предложил ребятам присоединиться. На следующей день в 5:45 спускаюсь в лобби, а там уже стоят Фольц и Кака. Уже в процессе разминки. В итоге, каждый день бегали вместе. Надеюсь, к концу программы больше половины группы начнет бегать.

– Как бы оценили навыки к обучению Аршавина?

– Он оригинален с точки зрения вопросов, прямоты, отсутствия стеснения. Там несколько человек говорят на русском (обучение также проходит бывший полузащитник «Зенита» Данко Лазович – Eurosport), так что у нас есть определенная коалиция. Но барьеров никаких – всегда есть возможности со всеми поговорить, перейти с русского на английский, а потом на французский и обратно.

– Помогло ли лично вам это образование в решении каких-то практических вопросов?

– Рано судить. Прошло только две сессии вместо восьми. Мы еще не получили должного объема знаний. Но очень интересное образование.

– Вы защищаете дипломную работу в этом году? Уже известна тема?

– Когда я шел туда, то уже знал тему: она связана с моей деятельностью в РФС, с вопросами социальной ответственности и устойчивым развитием, которые в ближайшие годы мы будем активно развивать в федерации.

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