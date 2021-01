Каждое из направлений имеет подразделения. Например, самое базовое менеджерское – UEFA Certificate in Football Management (UEFA CFM) – примерный аналог FIFA Master в России. Здесь преподают азы профессии с возможностью работать на низших менеджерских должностях. Дальше идет UEFA Diploma in Football Leadership and Management (UEFA DFLM) – средний уровень. И самый высший – Executive Master in Global Sport Governance (MESGO) – курс, являющийся по сути спортивным MBA, объединивший программы мощных европейских университетов. Поступить на него сложно. Часть мест раздают спортивным федерациям, есть и основные критерии для обучения: минимум пять лет на руководящей должности, степень бакалавра и хороший английский.