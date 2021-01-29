В апреле 2014-го на исполкоме РФС приняли Стратегию развития футбола в России до 2020 года – 77-страничный документ, который вел бы индустрию в светлое будущее. Его готовили практически со старта правления Николая Толстых и предметно дорабатывали еще 12 месяцев. Почувствуйте, насколько давно это было – Стратегию за слабую конкретику критиковали президент «Локомотива» Ольга Смородская и гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов.

С того исполкома прошло почти семь лет, сроки реализации тоже истекли. Тогдашний генсек РФС Анатолий Воробьев в интервью говорил, что при создании «Футбол 2020» учли все пожелания руководителей клубов и что «ни один из субъектов российского футбола в стратегии не остался без внимания». Давайте посмотрим, насколько близко мы подобрались к светлому будущему.

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Сколько человек в России занимались футболом в 2014 году?

Первые 20 страниц – практически треть текста – посвящены вводной части. Внутри есть и важные цифры, актуальные на 2014 год. Например, что в России функционируют 2500 детско-юношеских футбольных школ и секций, в них занимаются 400 тысяч детей в возрасте от 6 до 17 лет.

Мальчишки играют в футбол, Волгоград, Россия, 23 июня 2018 года Фото: Getty Images

В стране обнаружили 19 200 полей, около 2500 стадионов и 39 игровых и тренировочных манежей. В 2014-м футболом занимались около 2,5 миллиона человек. Это больше, чем 1,4 млн в 2005-м, но создателям новой стратегии не понравилось, что темпы не достигли заявленного показателя в 2,5% от населения страны (тогда это всего лишь 1,74%).

«Однако, несмотря на предпринятые в предыдущие годы меры по развитию футбола в Российской Федерации, в определенный момент произошел системный сбой, как по части реализации отдельных проектов действующей Стратегии, так и в их финансировании. В связи с этим, начиная с 2010 года, наметилась тенденция замедления темпов проведения мероприятий по развитию футбола, снижения их результативности», – плакались авторы.

Под «системным сбоем в финансировании» в РФС, видимо, понимали уход из русского футбола Романа Абрамовича. Как раз в 2010-м владелец «Челси» перестал финансировать контракт Гуса Хиддинка в сборной, в 2012-м свернул поддержку тольяттинской академии им. Коноплева и в целом потерял интерес к развитию спортиндустрии в стране.

На какие страны ориентировались в Стратегии развития футбола России?

Примерно на шести страницах в Стратегии расписаны зарубежные примеры – как футбол развивают в Германии, Англии, Австралии, Соединенных Штатах и даже ЮАР. Южная Африка попала в список как хозяйка ЧМ-2010 и пример сборной, готовящейся к домашнему турниру. После анализа международной практики в «Футбол 2020» вывели шесть ключевых направлений.

Приоритет всегда отдается развитию детско-юношеского футбола;

Отдельные программы создаются для судей и тренеров;

Ядро любого проекта – обеспечение инфраструктурой;

Активное внедрение информсистем, представляющих базы данных по обширному кругу вопросов;

Участие во всех проектах партнеров и спонсоров, оказывающих поддержку отдельным сегментам футбола;

Использование государственно-частного партнерства для финансирования многих программ.

Сколько человек занимается футболом в России в 2021 году?

Мальчик играет в футбол, Волгоград, Россия, 23 июня 2018 года Фото: Getty Images

Первое, что бросается в глаза при перепроверке, – нет никакого взрыва популярности футбола. Если семь лет назад им занимались 2,5 миллиона человек, то сейчас эта цифра, как минимум, не выросла. В 2016-м число игроков подпрыгнуло до 2,9 миллиона (данные врача Эдуарда Безуглова со ссылкой на Минспорта РФ), в декабре 2019-го показатель перевалил за три миллиона (слова экс-министра спорта Колобкова).

Но к сентябрю 2020-го футболистов в России вновь стало меньше – действующий глава ведомства Олег Матыцин назвал размытую цифру «более двух миллионов». Согласно Стратегии, в 2020-м футболом должны заниматься более 10 млн граждан России – то есть 7% от 146 миллионов жителей страны. РФС и министерства не выкладывали текущие значения в открытый доступ, но и имеющиеся явно далеки от заявленных.

Что с центрами развития футбола? Сколько построили?

Мальчишки, играют в футбол в России Фото: Getty Images

Также «Футбол 2020» постановил создание пяти федеральных, 10 межрегиональных и более 100 региональных центров развития вида спорта. Но, видимо, все и тут пошло куда-то не туда. За основу федеральных центров в РФС, очевидно, брали Клерфонтен во Франции – какой-то филиал национальной академии, которая будет выращивать игроков для сборной и топ-клубов.

Вместо пяти таких инкубаторов в России появилось ровно ноль – столько же, по всей видимости, и межрегиональных центров. В положении РФС об аттестации школ и академий (от апреля 2019 года) даже нет такого пункта, как требования к центрам элитного уровня – неизвестно, что имели в виду создатели. В Стратегии это также не объяснено.

С региональными попроще. В реестре Российского футбольного союза находятся 20 подобных подразделений и еще пять претендентов на этот статус – от Адыгеи до Челябинской области. Там же обнаружился один межрегиональный центр – в Саранске, где готовят молодых футболистов Приволжья (так заявлено в названии). Но все равно – 0 федеральных центров вместо пяти, один межрегиональный вместо 10 и 20-25 вместо 100 региональных.

Сколько в России детских футбольных тренеров?

В некоторых пунктах сложно оценить эволюцию или деградацию индустрии, потому что нет конкретных критериев. Например, к 2020 году в России нужно было совершить «качественный прорыв в подготовке тренеров для детско-юношеского футбола». Как можно оценить текущий уровень прогресса?

Валерий Газзаев в 2018-м приводил статистику, что из 4369 тренерских лицензий лишь у 35% коучей было разрешение на работу с детьми. То есть по всей стране перед домашним чемпионатом мира чуть более 1500 человек могли работать в футбольных ДЮСШ. По реестру РФС сейчас действующими лицензиями категорий C и D владеют 4242 человека. Это прорыв или нет? Он достаточно качественный?

Что-то действительно выполнено – например, компенсационные выплаты школам и тренерам за трансфер футболистов ввели на исполкоме РФС в 2016 году. Что-то было личным желанием тогдашнего президента Николая Толстых – как, в частности, пункт о «восстановлении роли и авторитета РФС как органа, отвечающего за все аспекты развития футбола в России». Толстых и Воробьев в 2014-м активно ссорились с клубами и агентами, поэтому и требовали уважения прямо через официальные документы.

Какие итоги Стратегии развития футбола в России-2020?

Мальчишки играют в футбол перед «Ахмат Ареной», Грозный, ЧМ-2018 Фото: Getty Images

Полная отсканированная версия документа до сих пор доступна на сайте Российского футбольного союза. Но еще за три года до 2020-го в ведомстве разработали новую стратегию – до 2030 года, то есть вместо прежнего семилетнего шага создатели заглянули аж на 13 лет вперед. На ней стоит подпись тогдашнего и.о. президента Союза Никиты Симоняна.

Среди ключевых задач, например, есть и такая: «Создание общероссийских футбольных центров – современных футбольных кластеров для обеспечения передовых стандартов подготовки сборных команд Российской Федерации». Проверим в 2030-м, создадут ли русский Клерфонтен или просто напишут новый документ со свежей датой.

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