– Я получил квалификацию, которая позволяет работать генеральным, спортивным, коммерческим директором. Но, естественно, меня больше тянет в спортивный департамент. В этом я разбираюсь лучше всего.

– Были контакты с «Локомотивом». Генеральный директор (Владимир Леонченко – Eurosport.ru) позвонил перед Новым годом. Обсуждалось, что игроки, отдавшие клубу много лет, должны работать. Говорили про спортивный отдел. Планировалось вернуться к разговору после Нового года. Но воз и ныне там. Прошлого генерального сняли, от него не дождался приглашения. Посмотрим, как будет сейчас. В любом случае время идет, хочется получать знания, опыт. Долго ждать не буду. Если «Локомотив» не хочет меня видеть, найду другое место работы.