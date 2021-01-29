Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал Eurosport о разговоре с новым гендиректором клуба Владимиром Леонченко по поводу работы в спортивном департаменте. Однако до конкретики дело еще не дошло.
– На какой должности в клубе вы себя видите?
– Я получил квалификацию, которая позволяет работать генеральным, спортивным, коммерческим директором. Но, естественно, меня больше тянет в спортивный департамент. В этом я разбираюсь лучше всего.
– Из «Локомотива» обращались?
– Были контакты с «Локомотивом». Генеральный директор (Владимир Леонченко – Eurosport.ru) позвонил перед Новым годом. Обсуждалось, что игроки, отдавшие клубу много лет, должны работать. Говорили про спортивный отдел. Планировалось вернуться к разговору после Нового года. Но воз и ныне там. Прошлого генерального сняли, от него не дождался приглашения. Посмотрим, как будет сейчас. В любом случае время идет, хочется получать знания, опыт. Долго ждать не буду. Если «Локомотив» не хочет меня видеть, найду другое место работы.
- Сычев выступал за «Локомотив» с 2004 по 2015 год.
- Недавно футболист получил образование от FIFA Master.