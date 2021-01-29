Экс-нападающий «Челси» и «Атлетико» Диего Коста в начале карьеры мог оказаться в московском «Динамо», но трансфер не состоялся из-за Юрия Семина, который тренировал московский клуб в 2005-2006 годах. Об этом рассказал агент Гильерме Рейс.

– В январе 2006-го была очень интересная история. Агент Жорже Мендеш прислал 17-летнего Диего Косту на просмотр в «Динамо». Его выпустили за дубль, и он за 10 минут забил три мяча. Взяли на сбор в Испанию. Во время матча Семин подозвал его: «Давай играть!» А Диего без щитков. Начал их надевать, и Семин сказал: «Не надо. Давай другого». Так Диего Коста не стал игроком «Динамо».

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– Он их слишком долго надевал?

– Да. Он же с севера Бразилии, поэтому ленивый. Вот и тогда долго собирался, и Семин не выдержал, – цитирует Рейса «Матч ТВ».

Семин прокомментировал слова агента «Чемпионату». «Все это было очень давно, не помню такого. Что касается слов агента, это его мнение», – заявил он.

32-летний Коста находится в статусе свободного агента после ухода из «Атлетико».

Он выиграл 10 трофеев с «Атлетико» и «Челси».

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