Санкт-петербургский «Зенит» проводит второй тренировочный сбор в Дубае. Занятия команды посетил известный американский актер и режиссер Уилл Смит.

52-летняя звезда сфотографировался с игроками и тренерами сине-бело-голубых. На снимке не оказалось нескольких лидеров клуба, в том числе Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.