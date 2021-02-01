Санкт-петербургский «Зенит» проводит второй тренировочный сбор в Дубае. Занятия команды посетил известный американский актер и режиссер Уилл Смит.
52-летняя звезда сфотографировался с игроками и тренерами сине-бело-голубых. На снимке не оказалось нескольких лидеров клуба, в том числе Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.
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- Уилл Смит снялся в десятках кинокартин, самые известные из которых «Люди в черном», «Я – легенда», «Я, робот», «Хэнкок» и другие.
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