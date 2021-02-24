Московский «Спартак» объявил о трансфере нападающего «Аякса» Куинси Промеса. Голландец вернулся в Россию спустя два года после отъезда.
Красно-белые заплатят 8,5 млн евро, сумма с учетом бонусов может достичь 11 млн. Ранее сообщалось, что зарплата Куинси в «Спартаке» составит 3,5 млн евро в год.
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- Куинси выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и выиграл с командой чемпионат России-2016/17.
- После Москвы он год поиграл за «Севилью» и еще год за «Аякс».
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