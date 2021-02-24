Московский «Спартак» объявил о трансфере нападающего «Аякса» Куинси Промеса. Голландец вернулся в Россию спустя два года после отъезда.

Красно-белые заплатят 8,5 млн евро, сумма с учетом бонусов может достичь 11 млн. Ранее сообщалось, что зарплата Куинси в «Спартаке» составит 3,5 млн евро в год.