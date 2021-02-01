Вдова бывшего полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена Вероника рассказала, что российский футболист, оказавший им помощь во время болезни, никак не связан с петербургским клубом.

– Еще одна тайна последних лет – российский футболист, помогавший Фернандо анонимно. Имя назовете?

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– Нет. Просил не афишировать. Я обещала.

– Хотя бы намекните.

– Он уже закончил карьеру, но по-прежнему связан с футболом. Живет в России.

– К «Зениту» имеет отношение?

– Ни малейшего. Просто узнал, что Фернандо в беде, и перевел полмиллиона рублей. На эти деньги купила для мужа специальное электронное кресло.

– Как отреагировал?

– Расплакался. Из футболистов, с которыми дружил или играл в одной команде, никто не помог. А тут совершенно посторонний человек взял и отдал такую сумму. Невероятно! Я сама была потрясена.

– От Дика Адвоката, у которого Фернандо играл в «Рейнджерс» и «Зените», помощи не было?

– Нет. Однажды Дик позвонил, сказал, что хотел бы к нам заехать. Но потом через Де Вриса передал: «Боюсь, сердце не выдержит, когда увижу Фернандо в таком состоянии», – сказала Вероника Риксен «СЭ».

Последние годы жизни Риксен боролся с неизлечимым заболеванием – боковой амиотрофический склероз. Экс-футболист «Зенита» скончался 18 сентября 2019 года.

Помимо «Зенит» (2006-2009) Фернандо выступал за «Фортуну», «АЗ Алкмар» и «Рейнджерс». В его активе было 12 матчей за сборную Нидерландов.

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