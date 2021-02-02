Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов перешел в футбольный клуб «Сахалинец». Команда выступает в чемпионате Москвы среди любительских футбольных клубов.
Об условиях соглашения не сообщается, но неделю назад, когда в инстаграме клуба был анонс трансфера, сообщалось, что Тарасову предложили контракт на пять лет.
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«Ну что, ребята, вроде бы к общему знаменателю с Димой пришли. Последние штрихи по зарплате, которая, естественно, никогда не огласится в интернете. Вообще собрались едой отдавать», – сказал владелец «Сахалинца», блогер Михаил Литвин в сториз инстаграма.
- Последним клубом Тарасова был казанский «Рубин», в котором он провел 7 матчей в сезоне-20/21.
- На протяжении карьеры Дмитрий Тарасов также выступал за «Томь», ФК «Москва» и «Локомотив».
- «Сахалинец» был основан в 2020 году ютьюб-блогером Михаилом Литвиным, который родом из Южно-Сахалинска.
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