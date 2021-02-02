Член тренерского штаба ЦСКА Василий Березуцкий отреагировал на приговор оппозиционному политику Алексею Навальному. Бывший защитник сборной России опубликовал в инстаграме цитату из романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984».

«Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека – вечно», – гласит цитата.

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  • 2 февраля стало известно, что Симоновский суд Москвы отменил условное осуждение Алексея Навального по делу «Ив Роше» и назначил ему реальный срок 3,5 года колонии общего режима.
  • Учитывая время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом, Навальному предстоит отбыть 2 года и 8 месяцев в колонии общего режима.

Игорь Денисов записал видео в поддержку Алексея Навального

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