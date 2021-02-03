Трансферное окно в европейских лигах закрылось, но с помощью телеграм-инсайдеров мы продолжаем следить за положением дел в родной РПЛ. Давайте посмотрим, что известно о переходах в России на 3 февраля.

Главная тема дня, недели и даже месяца – возвращение Куинси Промеса в «Спартак».

Чемпионат России «Если вину Промеса докажут, он вернется в Россию». Куинси = «Спартак» 10/01/2021 В 14:46

Москвичи продолжают согласовывать трансфер форварда с «Аяксом». Клубы пытаются сойтись в графике разбивки платежей и финансовых гарантий при возможном форс-мажоре при трансфере. Однако ничего критичного нет, и Промес должен успеть перейти зимой. При этом не факт, что голландец прилетит к команде на сбор в Дубай, так как тренироваться в ОАЭ красно-белые закончат 8 февраля, и отправляться туда на 2-3 дня не будет иметь большого смысла. Телеграм-канал «Футбольный Биги» предполагает, что Промес присоединится к «Спартаку» на последнем зимнем сборе, который состоится либо в Сочи, либо в Москве.

Квинси Промес, «Аякс» Фото: Getty Images

О проблемах с предоставлением финансовых гарантий пишут и другие инсайдеры. Сообщается, что трансфер голландца задерживается из-за нюансов по форме оплаты, так как «Аякс» хочет получить за Куинси деньги, которые будут невозвратными вне зависимости от решения суда [футболисту грозит срок за драку – Eurosport]. Амстердамцев не интересует, что Промесу могут запретить работу в России. «Спартак» же не хочет нести финансовые потери и пытается минимизировать риски. Клубы находятся в контакте и продолжают работать над финальной стадией сделки, пишет телеграм-канал «Дай УдаритЬ».

«Стороны уже даже назначили время подписания соглашения, но в последний момент «Аякс» вновь поменял условия. Думаю, что вопрос рабочий. Решится в ближайшее время», – подтверждает Максим Алланазаров из «СЭ».

У московского «Локомотива» произойдет трансфер на выход, но не в команде, а в руководящем корпусе. Коммерческий директор железнодорожников Кирилл Корсун покинет пост до истечения испытательного срока в три месяца. На место Корсуна придет человек, чья кандидатура уже согласована с РЖД, сообщает Иван Карпов.

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