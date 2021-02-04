Александр Дюков был единогласно переизбран на пост президента РФС, будучи единственным кандидатом на должность.

Выборы состоялись 4 февраля в гостинице «Лотте Отель Москва» в рамках внеочередной конференции РФС. 53-летний Дюков выбран на четырехлетний срок.

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Членами исполкома вместе с Дюковым стали Сергей Прядкин, Андрей Соколов, Эмиль Алиев, Сергей Галицкий, Юрий Соловьев, Рустем Фидаевич, Елена Илюхина, Рохус Шох, Михаил Гершкович, Александр Зотов, Александр Мирзоян, Леонид Федун, Евгений Гинер, Полина Юмашева и Игорь Каменской. По специальным квотам выбраны Ашот Хачатурянц и Денис Соловьев. Об этом информирует официальный сайт РФС.

Впервые Дюков был избран главой РФС в феврале 2019 года.

Его предшественником был Сергей Прядкин, временно исполнявший обязанности в течение двух месяцев.

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