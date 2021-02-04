Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил о готовности помочь «Тамбову».
«Ряд игроков можем отдать в бесплатную аренду. Какой нам смысл? Чтобы ребята получали игровую практику. Если будет банкротство, то вопрос компенсации будет очень болезненным. Футболисты должны это понимать тоже. Поэтому вопрос нужно решать всем вместе», – приводит слова Сайманова «Р-Спорт».
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Сайманов отметил, что «Рубин» сам будет платить зарплату футболистам, которые пойдут в аренду в «Тамбов».
- Участие «Тамбова» в чемпионате России после зимней паузы находится под вопросом из-за финансовых проблем. Клуб близок к банкротству, так как источник финансирования все еще не найден, а долги на конец января составляли 130 миллионов рублей.
- Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что клубы РПЛ готовы оказать помощь «Тамбову».
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