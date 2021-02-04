«Ряд игроков можем отдать в бесплатную аренду. Какой нам смысл? Чтобы ребята получали игровую практику. Если будет банкротство, то вопрос компенсации будет очень болезненным. Футболисты должны это понимать тоже. Поэтому вопрос нужно решать всем вместе», – приводит слова Сайманова «Р-Спорт».