Бывший генеральный директор ФК «Москва» Юрий Белоус в интервью Eurosport.ru рассказал, почему клуб прекратил существование.

В 2002 году компания «Норильский Никель», акционером которой был бизнесмен и политик Михаил Прохоров, приобрела ФК «Торпедо-ЗИЛ». Спустя несколько лет клуб переименовали в ФК «Москва». По словам Белоуса, все ключевые решения в клубе проходили через Прохорова, а манера управления была идеальной:

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«Он доверял, не вмешивался в мелочи, не надоедал опекой. Почти за шесть лет совместной работы он так ни разу не зашел в раздевалку. Хотя после ярких побед я его приглашал. С Прохоровым мне работалось комфортно. Возможно, поэтому в кратчайший период времени мы из отсталой команды превратились в участника еврокубков.

У меня доступ к Михаилу Дмитриевичу был всегда. Учитывая, что и спортом вместе занимались, могли пару раз в неделю переговорить там. Обсуждали модель управления, выполнение бюджета, за рамки которого не выходили. Также он согласовывал назначение главного тренера. Плюс решения по приобретению дорогостоящих футболистов. Сам он, кстати, часто посещал матчи», – отметил Белоус.

Впрочем, вскоре футбол бизнесмену наскучил. Это совпало с продажей акций «Норникеля» в 2010 году – тогда компания прекратила инвестиции в футбол.

«Когда он продал контрольный пакет акций «Норникеля», то охладел к профессиональному футболу. Говорил, что под футболом нет экономики. Вложение в американский баскетбольный клуб – это бизнес. А футбольный клуб – обременение.

Михаил Дмитриевич – здравомыслящий человек: понимал, что футбол напрямую не принесет дивидендов. А вот косвенно он дал ему определенные возможности. В том числе отношения с мэром Москвы Юрием Лужковым, который беззаветно любил футбол. Также появилась возможность выкупить за приемлемую цену территорию, где находился стадион», – подчеркнул Белоус.

Лучший результат в истории ФК «Москва» – четвертое место в чемпионате России-2007.

Также клуб дошёл до финала Кубка России 2006/07, где проиграл «Локомотиву» со счетом 0:1.

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