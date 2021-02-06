Нападающий «Аякса» Куинси Промес, которого связывают с возвращением в «Спартак», отметился в инстаграме московского клуба.
Первым высказался капитан «Спартака» Георгий Джикия – он прокомментировал видеозапись собственного удара на тренировке. «Хватит показывать ерунду, где Промес?» – написал защитник. 29-летний Промес ответил загадочно – оставил эмодзи в виде глаз и огня.
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- 1 февраля представителем «Спартака» было объявлено о договоренности с «Аяксом» по трансферу Промеса.
- Голландский форвард играл за московский клуб в 2014-2018 годах. Со «Спартаком» он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.
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