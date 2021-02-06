Нападающий «Аякса» Куинси Промес, которого связывают с возвращением в «Спартак», отметился в инстаграме московского клуба.

Первым высказался капитан «Спартака» Георгий Джикия – он прокомментировал видеозапись собственного удара на тренировке. «Хватит показывать ерунду, где Промес?» – написал защитник. 29-летний Промес ответил загадочно – оставил эмодзи в виде глаз и огня.