Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подробно рассказал о решении не продлевать контракт с клубом после завершения сезона-2020/21.

«В клубе мне сказали, что мы обсудим новый контракт зимой. Я сыграл на опережение, потому что это было честно. Кто-то мог бы начать играть в игры: отклонять офферы, просить больше денег и тянуть время фразами в духе «я хочу контракт не на два, а на четыре года» или «мне нужно подумать». Но это было бы нечестно. Честно – повести себя с Леонидом Федуном и Заремой Салиховой так, как они этого заслуживают. Потому что отношения должны строиться на доверии.

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Да, вы говорите, что ситуация с вирусом меняется. Но в декабре в Германии был полный локдаун и никто не знал, как ситуация сложится в феврале. Клуб уже спрашивал меня о трансферах. Разве я мог ответить: покупайте этого, продавайте того. А в мае сказать арриведерчи? Я не хочу быть препятствием для «Спартака». Наоборот, хочу помочь.

Поверьте, для меня это тяжелейшая ситуация. У меня даже начались проблемы со сном. Принять решение было непросто, потому что в «Спартаке» меня окружают фантастические люди. Все, кто работает в команде, приходят и говорят: «Пожалуйста, останься, нам нравится с тобой работать». И для меня такая реакция игроков и персонала даже важнее результатов.

В руководстве тоже старались делать все, чтобы я остался. Но в футболе нужно быть четким и ясным. Когда решение принято – даже если его можно поменять, этого делать нельзя. Я вижу, как развивается команда. Игроки голодны и готовы пойти ради меня в огонь — как и я ради них! Но я стараюсь придерживаться философии: если ты честен со всеми, тебе это обязательно вернется», – цитирует Тедеско Sport24.

Немецкий тренер объявил о решении после поражения от «Зенита» 16 декабря.

«Спартак» ушел на зимний перерыв, занимая третье место. Отставание от лидирующего «Зенита» – шесть очков.

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