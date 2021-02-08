Жена нападающего «Урала» и экс-игрока сборной России Павла Погребняка Мария показала, как разыграла жителей TikTok-дома Popstar, продюсером которого она является. Девушка опубликовала в инстаграме видео розыгрыша – по его сценарию в дом ворвался ОМОН.

«Ребятам, как они говорили, не хватало адреналина. Мы две недели собирались на квест, но не могли определиться с уровнем жесткости. Поэтому я решила все взять в свои руки и разыграть их!

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К нам приехал ОМОН. И прямо со входа скрутил ребят, положил на пол и начал изымать документы. Меня они уронили и припугнули оружием… Ребята были в шоке. Длилось все минут 15. Испугались все, даже немного и я. Актеры сыграли максимально реалистично. Честно, мне немного страшновато, так как понимаю, что скоро прилетит ответочка!» – написала Погребняк в инстаграме.

TikTok-дом – популярный в интернете формат, когда тиктокеры живут в одном помещении, а поклонники следят за их жизнью в прямом эфире.

TikTok-дом Марии Погребняк открылся в октябре 2020 года.

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