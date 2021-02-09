Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов в интервью Eurosport.ru объяснил неудачные результаты «Локомотива» в ноябре-декабря 2020 года. Команда не вышла в евровесну и опустилась на восьмое место в таблице РПЛ.

– Наступила черная полоса, когда практически ничего не получалось. Мы правда старались изменить ситуацию, опытные игроки собирали команду, много разговаривали, но, к сожалению, не удалось завершить год позитивно. Сказалась и общая усталость. Но в этом не надо искать оправдания. Все находились в одинаковых условиях. Спады были даже у топовых европейских команд. «Локомотив» не стал исключением.

Чемпионат России «Локо» запулил «Ростову» 3 гола за 8 минут. Солировал Крыховяк 15/03/2020 В 20:09

– В Лиге чемпионов определяющим стал матч с «Зальцбургом». Что тогда случилось?

– Тот самый случай, когда не получилось ничего, а соперник реализовал свои моменты.

– Насколько этот результат отразился на команде с психологической точки зрения?

– Конечно, это ударило по настроению команды. Мы пытались с этим бороться. Но не вышло так, как хотелось бы.

– Зимой у «Локо» сменилось руководство. Познакомились ли уже с новым гендиром?

– С Владимиром Валерьевичем познакомились, у нас было собрание. Впечатления очень позитивные.

– Была ли поставлена цель на оставшуюся часть сезона?

– «Локомотиву» важно попасть в еврокубки. И оказаться как можно выше в таблице.

В РПЛ-2020/21 Рифат провел 11 матчей и оформил 0+0.

Большую часть карьеру 24-летний Жемалетдинов провел в «Локомотиве». Но еще два сезона отыграл в «Рубине»: там он накопил в РПЛ 44 матча, забил 2 мяча и выполнил 1 ассист.

Чемпионат России Топовый ассистент РПЛ играет в «Сочи». Интервью с Маргасовым 20/01/2021 В 09:01