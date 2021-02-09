Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов в разговоре с Eurosport.ru рассказал, почему в 2016-м не стал подписывать новый контракт с «Локомотивом» и перешел в «Рубин».

– Даже если анализировать сейчас, во всем можно найти плюсы и минусы. Важно понимать: я уходил за игровой практикой, понимая, что в «Локо» ее, возможно, будет недостаточно. В «Рубине» я ее получил. И вернулся в родной клуб уже состоявшимся футболистом.

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– Тем не менее про вас говорили: Жемалетдинов выбрал деньги. Было обидно?

– Не то чтобы обидно. Я и мои близкие знаем, почему выбрал «Рубин». И финансовый вопрос там был далеко не на первом месте. Мне нужно было играть. И в Казани такую возможность предоставили.

– Какие у вас личные цели на 2021 год?

– Хочу помочь «Локомотиву» оказаться как можно выше в таблице и попасть в состав сборной на Евро-2021.

В РПЛ-2020/21 Рифат провел 11 матчей и оформил 0+0.

Жемалетдинов отыграл в «Рубине» два сезона: там он накопил в РПЛ 44 матча, забил 2 мяча и выполнил 1 ассист.

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