Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов в разговоре с Eurosport.ru рассказал, почему в 2016-м не стал подписывать новый контракт с «Локомотивом» и перешел в «Рубин».
– Даже если анализировать сейчас, во всем можно найти плюсы и минусы. Важно понимать: я уходил за игровой практикой, понимая, что в «Локо» ее, возможно, будет недостаточно. В «Рубине» я ее получил. И вернулся в родной клуб уже состоявшимся футболистом.
– Тем не менее про вас говорили: Жемалетдинов выбрал деньги. Было обидно?
– Не то чтобы обидно. Я и мои близкие знаем, почему выбрал «Рубин». И финансовый вопрос там был далеко не на первом месте. Мне нужно было играть. И в Казани такую возможность предоставили.
– Какие у вас личные цели на 2021 год?
– Хочу помочь «Локомотиву» оказаться как можно выше в таблице и попасть в состав сборной на Евро-2021.
- В РПЛ-2020/21 Рифат провел 11 матчей и оформил 0+0.
- Жемалетдинов отыграл в «Рубине» два сезона: там он накопил в РПЛ 44 матча, забил 2 мяча и выполнил 1 ассист.