– Протесты сошли на нет. Понятно, что за Навального никто не выходит. Они в своем миру разобраться не могут. Был общественный союз, все друг с другом разругались, разошлись. Честно говоря, этого персонажа вообще не хотелось бы касаться. Дали ему [срок], и правильно дали. Его же не по какому-то новому делу, а за то, что не выполняет предписанных правил, и он это прекрасно знал.