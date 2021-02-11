Бывший полузащитник сборной России Роман Широков раскритиковал протесты в поддержку осужденного политика Алексея Навального.

– Протесты сошли на нет. Понятно, что за Навального никто не выходит. Они в своем миру разобраться не могут. Был общественный союз, все друг с другом разругались, разошлись. Честно говоря, этого персонажа вообще не хотелось бы касаться. Дали ему [срок], и правильно дали. Его же не по какому-то новому делу, а за то, что не выполняет предписанных правил, и он это прекрасно знал.

Футбол
Широков за большую сумму продал бутсы, которыми избивал судью
12/01/2021 В 20:48

Протесты проплачены. Сколько в Москве вышло?

– Около 10 тысяч.

– Что такое 10 тысяч для Москвы? Из которых, сто процентов, пять точно за деньги.

– Как вам видос про дворец?

– Бредятина очередная, которую потом легко развенчали, – приводит слова Широкова «РБ Спорт».

  • 2 февраля стало известно, что Симоновский суд Москвы отменил условное осуждение Алексея Навального по делу «Ив Роше» и назначил ему реальный срок (3,5 года колонии общего режима).
  • Учитывая время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом, Навальному предстоит отбыть 2 года и 8 месяцев в колонии общего режима.

Игорь Денисов записал видео в поддержку Алексея Навального

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат России
Пожаловавшийся на нищету Широков купил 2 Mercedes за 15 млн рублей
29/12/2020 В 15:04
Футбол
«Такое в России правосудие». Избитый судья – о приговоре Широкову
26/12/2020 В 15:45