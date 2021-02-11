Бывший полузащитник сборной России Роман Широков раскритиковал протесты в поддержку осужденного политика Алексея Навального.
– Протесты сошли на нет. Понятно, что за Навального никто не выходит. Они в своем миру разобраться не могут. Был общественный союз, все друг с другом разругались, разошлись. Честно говоря, этого персонажа вообще не хотелось бы касаться. Дали ему [срок], и правильно дали. Его же не по какому-то новому делу, а за то, что не выполняет предписанных правил, и он это прекрасно знал.
Протесты проплачены. Сколько в Москве вышло?
– Около 10 тысяч.
– Что такое 10 тысяч для Москвы? Из которых, сто процентов, пять точно за деньги.
– Как вам видос про дворец?
– Бредятина очередная, которую потом легко развенчали, – приводит слова Широкова «РБ Спорт».
- 2 февраля стало известно, что Симоновский суд Москвы отменил условное осуждение Алексея Навального по делу «Ив Роше» и назначил ему реальный срок (3,5 года колонии общего режима).
- Учитывая время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом, Навальному предстоит отбыть 2 года и 8 месяцев в колонии общего режима.