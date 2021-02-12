Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов дал пронзительное интервью «Чемпионату»: о проблемах с алкоголем, суицидальных мыслях и отношениях с Игорем Акинфеевым, сменщиком которого был в армейском клубе.

Об алкоголе в ЦСКА

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Слуцкий прекрасно понимал, что мне сложно находиться в роли дублера Акинфеева. Каждый день нужно тренироваться с пониманием того, что играть все равно не будешь. Но форму поддерживать надо, потому что в любой момент можешь выйти. Бывали моменты, что приходилось обращаться к любимому напитку, чтобы разгружать себя психологически.

Леонид Викторович прекрасно понимал – алкоголь мне помогает. Уверен, тренеры чувствовали запах, но закрывали на это глаза. Я мог напиться, на следующий день прийти и спокойно тренироваться. Но ко мне ни разу не подошли с претензиями. За всё это время никто из тренеров мне ничего не сказал. С ребятами, понятное дело, общались. Тренеры же понимали мою роль и относились с пониманием.

Об отношениях с Акинфеевым

За семь лет в ЦСКА ни разу не конфликтовал с Акинфеевым. Наоборот, любовь и обнимашки. Было понимание: Игорь – первый, я – второй. Да и зависти никакой не было. Скорее он мне завидовал, когда я с «Реалом» играл. Об Акинфееве тремя словами? Целеустремленный, трудолюбивый, талантище.

О суицидальных мыслях

Что касается ножа и моей публикации – это правдивая история, которая случилась в 2019 году. У меня было не лучшее время: тяжело переживал разлуку с семьёй. В один из прекрасных дней на этой почве перебрал со спиртным… У меня было такое состояние, когда голова совсем не соображала… Я лег на кухне и острым ножом…

Первый раз даже вроде как почувствовал боль… Затем убрал нож… Начал во второй раз… сделал это намного сильнее, чем в первый. Казалось, что я ухожу из жизни… Когда я во второй раз попытался это сделать, начал чувствовать боль, но всё равно продолжал… Крови не было. Вдруг в какой-то момент я подумал о Софии, дочке, – и будто переключатель сработал: мозг завелся, а я резко вернулся обратно к жизни. У меня были закрыты глаза, когда открыл – на них были слезы, – рассказал 35-летний Чепчугов.

Сергей провел в ЦСКА семь лет с 2010-го по 2017-й.

Летом 2017 года подписал контракт с «Енисеем», в феврале 2018-го его отзаявили.

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