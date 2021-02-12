Чепчугов не играет с 2017 года, но не объявлял о завершении карьеру. 36-летний вратарь не оставляет попыток найти клуб. Сергей долго не появлялся в медиа, но недавно про него вспомнили из-за странного инстаграма: экс-голкипер ЦСКА выкладывал посты с несвязными предложениями и отсутствием смысла.

Об алкоголе

Чемпионат России «Алкоголь помогал». Чепчугов – о роли сменщика Акинфеева 12 ЧАСОВ НАЗАД

– Перед переходом в «Енисей» мы с женой сидели разговаривали, обсуждали переезд. Я говорил ей: «Это мой шанс, мне дают контракт на два года. Давай переедем в Красноярск».

Разговаривали много, как только не убеждал. У меня была одна цель – перевезти с собой семью, чтобы они были рядом со мной. На тот момент мне очень нужна была поддержка семьи. Но Ксения снова послушала свою мать, которая убедила ее остаться в Москве.

Принял решение уехать в Красноярск без семьи, ведь мне нужно было играть. Первые два месяца все было хорошо: сборы, много работы. Спустя два месяца я не справился с этой тяжелой ношей и… начал пить.

Даже помню тот день: потренировался, приехал домой, в голову лезли разные мысли. Долго думал: почему же они не поехали со мной? Чувствовал некое предательство.

На этом фоне не справился с собой морально и запил. Даже тренировки пропускал. Понятное дело, что не каждый день, но это было периодически. Мог запросто не прийти на тренировку.

Сергей Чепчугов Фото: Instagram

– Когда выступали за ЦСКА, тоже выпивали?

– Бывало такое.

– Как это было?

– Слуцкий прекрасно понимал, что мне сложно находиться в роли дублера Акинфеева. Каждый день нужно тренироваться с пониманием того, что играть все равно не будешь.

Но форму поддерживать надо, потому что в любой момент можешь выйти. Бывали моменты, что приходилось обращаться к любимому напитку, чтобы разгружать себя психологически.

– Помогало?

– Да, конечно. Представьте, ты тренируешься, но не играешь, а люди в интернете подкалывают и даже не понимают ситуацию…

– Любимый напиток?

– Виски Jack Daniel’s. Пиво, например, вообще не пью.

– Тренировки в ЦСКА пропускали?

– Не помню такого.

– В команде сразу заметили, что вы начали выпивать?

– Слуцкий прекрасно понимал, что мне это помогает. Уверен, тренеры чувствовали запах, но закрывали на это глаза. Я мог напиться, на следующий день прийти и спокойно тренироваться. Но ко мне ни разу не подошли с претензиями. За все это время никто из тренеров мне ничего не сказал.

С ребятами, понятное дело, общались. Тренеры же понимали мою роль и относились с пониманием. Это психически немного разгружает. Болельщики еще начали ярлыки вешать, писали комментарии: «Сидит и зарабатывает деньги», – рассказал Чепчугов в интервью «Чемпионату».

Сергей Чепчугов Фото: Imago

О попытке суициде

– Что касается ножа и моей публикации [в инстаграме] – это правдивая история, которая случилось в 2019 году. У меня было не лучшее время: тяжело переживал разлуку с семьей. Подчеркиваю, что переживал – сейчас уже все нормально.

В один из прекрасных дней на этой почве перебрал со спиртным. У меня было такое состояние, когда голова совсем не соображала. Необъяснимое состояние. Будто робот. Просто полностью отключается мозг. Я лег на кухне и вот этим острым ножом в руках, который на фотографии, [по закону запрещено описывать способы] себя в левую грудь.

Первый раз даже вроде как почувствовал боль. Затем убрал нож. Начал [по закону запрещено описывать способы] себя во второй раз и сделал это намного сильнее, чем в первый. Эта самая точка, которую вы можете видеть на фотографии, не заживает с 2019 года.

– Вы все это серьезно рассказываете?

– Да, это настоящая правда. Казалось, что я ухожу из жизни. В таком состоянии я каким-то образом умудрился скинуть по 100 тысяч рублей бывшей жене и брату. Вы меня поймите, в тот момент я очень сильно переживал. Но сейчас все нормально.

– Что почувствовали, когда пришли в себя?

– Когда я во второй раз попытался [по закону запрещено описывать способы], начал чувствовать боль, но все равно продолжал. Крови не было. Делал не резко, а планомерно: повышал силу с каждой секундой.

В какой-то момент почудились голоса: «Давай-давай», будто просили действовать дальше, вдруг в какой-то момент я подумал о Софии [дочь Чепчугова] – и будто переключатель сработал: мозг завелся, а я резко вернулся обратно к жизни.

У меня были закрыты глаза, когда открыл – на них были слезы. Будто вышел из ступора. Я не стесняюсь этого – это моя история и моя жизнь.

Большую часть карьеры (с 2010-го по 2017-й) Сергей провел в ЦСКА. За это время он сыграл за армейцев 14 матчей.

Чепчугов – 3-кратный чемпион России, обладатель двух Кубков и двух Суперкубков России.

Чемпионат России «Удачи тебе, большой карьеры». Чепчугов подорвал трансферные слухи о Головине хэштегом #Челси 21/07/2018 В 11:10