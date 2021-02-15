Рондон возвращается в РПЛ. Вероятно, ЦСКА возьмет 31-летнего венесуэльца в аренду до конца сезона, а потом выкупит за 4 миллиона евро. И предварительно это выглядит суперсделкой: клуб получит крутого форварда, способного без адаптации вонзать мячи, а сам футболист сбежит из китайской лиги, где отказываются от огромных контрактов с приглашенными звездами.

Саломона сильно недооценивали в России. В 2012-м в период мощных казанских закупок его забрали из «Малаги» и привезли в руки Бердыеву. Это была покупка именно под тренера, и туркменский маэстро точно знал, как развить игрока. При Бердыеве Саломон забивал почти в каждом втором матче, причем голы были на любой вкус: мог продавить, убежать, сыграть на добивании. Запомнился как многофункционый нападающий, быстро адаптирующийся под любую схему. Потом Бердыева сменил Билялетдинов, и венесуэлец потух. Позже выяснится: для него важно работа с тренером, который ему подходит.

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Рондон Рубин (оф сайт Рубина) Фото: From Official Website

В «Зените» к началу 2014 года сдулся Бухаров. Его вышвырнули в аренду, а из Казани забрали Рондона за приличные 18 миллионов евро. Потом в Питере опровергали эту цифру, однако, очевидно, реальная цена не сильно отличается от той, которую вбросили в медиа. Он приехал к Лучано Спаллетти, но через несколько месяцев команду принял Виллаш-Боаш. И Рондон снова попал к правильному тренеру. Много забивал и отдавал, а потом вмешался легендарный «лимит Мутко», о котором красноречиво рассуждал португальский тренер. Система «6+5» вынудила «Зенит» отказаться от приглашение Моутинью, Фалькао и Чичарито и выйти на российский рынок. Вместо них в Питер приехал Дзюба. И несмотря на хорошую результативность в сезоне-2014/15, (13 голов – второй в списке лучших бомбардиров) места в команде венесуэльцу уже не было. Пресса писала об интересе со стороны «Ливерпуля», «Атлетико» и «Ромы», однако в августе 2015-го клуб объявил о трансфере в «Вест Бромвич». Позже появится еще одна теория разрыва отношений «Зенита» и игрока. Говорили, что Вираж так и не принял его из-за цвета кожи. Радикальные фаны свистели и не праздновали голы Саломона, другие же болельщики включили его в список лучших легионеров из дальнего зарубежья во втором десятилетии. Но переезд в 25 лет в Англию за 12 миллионов все равно выглядел логичным.

В новом чемпионате у Рондона не пошло. Команда скатилась вниз таблицы, при этом в первом сезоне Рондон стал лучшим бомбардиром, забив 9 мячей. Оставшиеся два года он стабильно играл, но модель «Вест Бромвича» не позволяла рассчитывать на какой-то креатив в атаке. Игра форварда там была скорее формальной, но и с этой ролью он справлялся. На четвертый год клуб перестал отмораживать голевой потенциал игрока и отпустил в аренду в «Ньюкасл» к Рафе Бенитесу. Это вновь была история про подходящего тренера. Рондон взял девятый номер Ширрера, провел самый мощный сезон в АПЛ за все время (сделал 11+8), был признан лучшим игроком команды, а потом уехал за Бенитесом в Китай.

Саломон Рондон Фото: Eurosport







С годовой личкой 9,3 миллиона евро мужчина мог забить на футбол. Но даже космические деньги не помешали ему вновь быстро адаптироваться, и в 11 матчах до конца чемпионата забить 5 голов. Зимой о форварде вспомнили в Англии: как говорил сам Рондон, «Манчестер Юнайтед» едва не взял его в аренду, однако выбрали Игало. Через пару месяцев он вновь заговорил о возвращении в АПЛ, на этот раз в «Ньюкасл», ведь было уже примерно понятно, что вскоре в Китае исчезнет понятие «высокооплачиваемый легионер».

Сейчас Рондон не дождался вариантов из Англии. Поэтому едет в ЦСКА на зарплату около 1,8 миллиона евро в год. Команда получит опытного и готового забивать форварда, которому не нужна адаптация. 10-15 голов за сезон – легко. А Федор Чалов наконец-то увидит рядом серьезного конкурента, перестанет пить чай с другим «золотым активом», напряжет булки и вернет форму.

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