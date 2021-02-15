Бывший защитник сборной России Владимир Гранат перейдет в клуб ПФЛ «Долгопрудный». По информации спортивного журналиста Анара Ибрагимова, Гранат, который является свободным агентом, может подписать контракт с подмосковной командой.

Сам Владимир отрицает факт перехода. «Не подтверждаю, пока никаких новостей», – сказал Гранат в разговоре с корреспондентом Eurosport.

Товарищеские матчи «Меняй его – что он есть, что нет». Может, России еще не поздно сняться с ЧМ-2018? 30/05/2018 В 23:01

Последним клубом Граната был казанский «Рубин», в котором он выступал с 2017-го по 2020-й. С лета прошлого года 33-летний футболист находится без клуба.

Защитник был в составе сборной России на чемпионате мира 2018 года, где провел 1 матч против сборной Испании. Футболист вышел на замену в перерыве вместо Юрия Жиркова.

Гранат также играл в таких клубах, как «Спартак», «Динамо» и «Ростов».

Товарищеские матчи Россия проиграла Австрии за 15 дней до старта ЧМ-2018 30/05/2018 В 20:35