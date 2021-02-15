В понедельник, 15 февраля, футболист выложил видео в инстаграм, на котором ест из грязной тарелки сигаретные окурки. Ролик длится всего 36 секунд. Чепчугов почему-то находится над ванной и вилкой набирает бычки, словно спагетти. Он зачерпнул немного и как будто поднес ко рту – по крайней мере, вилка исчезла из кадра в направлении объектива, а по ту сторону камеры послышались чавкающие звуки.

Через несколько секунд Сергей уронил тарелку в ванну, посуда разбилась вместе с ужином голкипера. Сам вратарь сплюнул туда же – похоже, он действительно слопал немного сигаретных окурков. «Тот, кто не кушал бычки, я вам завидую! В ночь 17.02.2021. Приходите подсознание!» – написал под постом Чепчугов. Что именно случится 17 февраля, автор не пояснил.