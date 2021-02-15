Бывший голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов снова устроил перформанс в социальных сетях.
В понедельник, 15 февраля, футболист выложил видео в инстаграм, на котором ест из грязной тарелки сигаретные окурки. Ролик длится всего 36 секунд. Чепчугов почему-то находится над ванной и вилкой набирает бычки, словно спагетти. Он зачерпнул немного и как будто поднес ко рту – по крайней мере, вилка исчезла из кадра в направлении объектива, а по ту сторону камеры послышались чавкающие звуки.
Через несколько секунд Сергей уронил тарелку в ванну, посуда разбилась вместе с ужином голкипера. Сам вратарь сплюнул туда же – похоже, он действительно слопал немного сигаретных окурков. «Тот, кто не кушал бычки, я вам завидую! В ночь 17.02.2021. Приходите подсознание!» – написал под постом Чепчугов. Что именно случится 17 февраля, автор не пояснил.
- 12 февраля игрок дал интервью «Чемпионату», в котором объяснил причину странных фото и видео в инстаграме. Он рассказал, что в ночь с 25 на 26 января опубликовал 13 записей за ночь в состоянии сильного алкогольного опьянения.
- Чепчугов заявил, что последний раз пил спиртное именно тогда и завязал с крепкими напитками. Причиной такого состояния сам Сергей называл последствия развода с женой и разлуку с дочерью.
- Последним клубом 35-летнего вратаря был «Енисей». Клуб из Красноярска отзаявил игрока в феврале 2018 года.