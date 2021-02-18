18 февраля на сайте РПЛ появилась информация, что «Краснодар» убрал вратаря Матвея Сафонова из заявки на чемпионат России. Это породило слухи и беспокойство среди фанатов – многие подумали, что голкипер в ближайшее время покинет команду. В аргументы приводилось то, что воспитанник клуба не играл на зимних сборах в Дубае и Марбелье.
Но все оказалось проще: «Краснодар» заявил Сафонова в ФНЛ, сообщает «Р-Спорт». Видимо, для того, чтобы голкипер набирал форму в матчах за вторую команду. А заявка на РПЛ и ФНЛ сквозная: игроки, попавшие в список для участия в Футбольной Национальной Лиге, могут играть и в высшем дивизионе.
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- В 14 матчах РПЛ-2020/21 Матвей пропустил 15 матчей и набил 3 сухаря.
- 21-летний вратарь еще не дебютировал в сборной России, хотя многие эксперты считают его лучшим голкипером РПЛ.
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