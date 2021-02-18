В декабре Доменико Тедеско объявил, что покинет «Спартак» по окончании контракта. Ожидалось, что красно-белые заменят немца уже зимой, но руководство решило закончить сезон с Доменико.

– Кого бы вы порекомендовали в качестве своего сменщика «Спартаку»?

Чемпионат России «Начались проблемы со сном». Тедеско – об уходе из «Спартака» 07/02/2021 В 12:03

– Таких разговоров и консультаций не было. Если бы меня спросили, я, конечно, высказал мнение. Когда работаешь в клубе, ты лучше узнаешь людей вокруг себя. В июне я уйду, но руководство всегда может мне позвонить и спросить мнение.

Здесь отличные специалисты, спортивный директор Дмитрий Попов сможет принять верное решение. В жизни бывает всякое, но мы всегда на связи.

Вот могу Андреаса Хинкеля порекомендовать. Он хороший специалист и человек, – приводит слова Тедеско «СЭ».

Хинкель пришел в клуб вместе с Тедеско и несколько раз исполнял обязанности главного тренера, когда Доменико был дисквалифицирован.

Андреас начал тренерскую карьеру в 2012-м: он прошел через молодежные команды «Штутгарта» (U-12, U-16, U-17 и «Штутгарт-2»), а еще был ассистентом в главной команде.

38-летний специалист шесть лет отыграл за швабов, а еще был игроков «Фрайбурга», «Селтика» и «Севильи».

Чемпионат России Романцев посоветовал «Спартаку» назначить Карпина вместо Тедеско 04/01/2021 В 12:57