«У него травма. Он еще не приступил к работе в общей группе. Решили перезаявить его во вторую команду. Наберет форму, будет тренироваться в общей группе, сыграет один-два домашних матча за «Краснодар-2», чтобы прийти в тонус. Только с этой точки зрения. Туда же мы заявили и Стоцкого», – заявил Мусаев в эфире «Матч ТВ».