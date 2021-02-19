Главный тренер «Краснодара« Мурад Мусаев объяснил, почему клуб вывел вратаря Матвея Сафонова из заявки на матчи чемпионата России.
«У него травма. Он еще не приступил к работе в общей группе. Решили перезаявить его во вторую команду. Наберет форму, будет тренироваться в общей группе, сыграет один-два домашних матча за «Краснодар-2», чтобы прийти в тонус. Только с этой точки зрения. Туда же мы заявили и Стоцкого», – заявил Мусаев в эфире «Матч ТВ».
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- В 14 матчах РПЛ-2020/21 Матвей пропустил 15 матчей и трижды сыграл на ноль.
- Без Сафонова «Краснодар» проиграл первый матч 1/16 финала Лиги Европы загребскому «Динамо» со счетом 2:3. Экс-игрок команды Владимир Быстров обвинил в поражении вратаря Евгения Городова.
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