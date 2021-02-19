В 1993-м вторая сборная России провела первый матч в истории на международном турнире Кубок Неру в индийском Мадрасе. Правда, бренд России-2 представлял «Локомотив», так как тогда не удалось собрать полноценную команду. А учитывая теплые отношения с Индией еще с советских времен, нельзя было игнорировать такое событие. Сборная СССР четырежды брала трофей Неру, последний раз – в 1988-м. России-2 или «Локомотиву» под руководством Юрия Семина это не удалось. Зато осталось много впечатлений: от картонных коробок, где жили люди, до кобр от местных жителей.

Три игрока – Юрий Батуренко, Юрий Дроздов и Равиль Сабитов – вспомнили ту поездку специально для Eurosport.

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«За нами бежало 50 человек. Еле успели в отель»

«Союз распался, как таковой второй сборной не было. Вот нас и отправили на этот турнир. Мы там пробыли 21 день: тренировались, играли. Была сильная сборная Румынии, еще Боливия, КНДР. Так что получилась хорошая подготовка к сезону», – начал Батуренко.

Индия Фото: Getty Images

Команда жила в чуть ли не в пятизвездочном отеле, окруженном стеной, а тренировалась два раза в неделю. Правда, условия для работы были не идеальными. У сборной было две тренировки в день. Первая начиналась в районе 6 утра еще до восхода солнца, вторая – поздно вечером. Днем работать было невозможно.

«Тренировались на выжженной земле в прямом смысле. Не было даже травинки. Земля потрескалась от солнца и была песочного цвета. Когда приехали туда, настроение испортилось напрочь. Ожидали, что условия окажутся лучше. По проживанию вопросов не было – нас встретили на высшем уровне. Однако после каждой тренировки болели все суставы. Можно легко было получить необязательную травму. Но надо было уважать братскую страну во внешней политике», – сказал Сабитов.

Интересно, что команды на зимних сборах 2021 года практически повторяют сборы 1993-го. Дело в том, что вторая сборная России практически не выходила из отеля. Правда, дело было совсем не в карантине.

«За пределами отеля был другой мир. Это нас немного шокировало. Очень много нищих. Стоило выйти, как тебя окружали, просили что-то. Для меня это не особо было приемлемо. Вышел из отеля всего раз: прогулялся, посмотрел, этого было достаточно», – продолжил Батуренко.

«Однажды мы все-таки пошли погулять, и местные за нами побежали. Эти касты нищих производили сильное впечатление. У нас были суточные, кто-то кому-то дал 5 рупий. И за нами рвануло 50 человек: калеки, нищие. Мы сразу в отель. Больше никто не выходил. Сначала было интересно, но очень быстро захотелось уехать», – отметил Дроздов.

Индия Фото: Getty Images

Местный нищенский колорит сильно впечатлил игроков. Вот еще история.

«Ехали на тренировку на автобусе, переезжали мост, увидели очень грязную реку. И женщины стирают в ней одежду. Рядом коровы, быки, все в пыли. А еще картонки от телевизоров, холодильников, в которых живут люди. Но главное, все были счастливыми. Очень коробило взгляд.

Помню перед гостиницей случай. Ассоциация с мультфильмом «Ну, погоди»: когда волк играл на трубочке, а из мешка выползала змея. Мы с этим столкнулись. На территорию отеля пришел индус, сел играть на дудке и принес две кобры. Мы были в шоке. А когда выходили на улицу ждать автобус, прибегали куча детей и просили денег. Просто пустая улица, площадь перед гостиницей, никого нет. И буквально через минуту вокруг тебя 10-15 человек. Дергают, что-то просят», – вспомнил Сабитов.

«Запомнились коровы на дорогах. Когда ехали на тренировки или матчи, их нельзя было трогать и обгонять. Священное животное», – сказал Батуренко.

Матч с Северной Кореей. Что?!

Вторая сборная России не вышла даже в полуфинал турнира. Зато сыграла в группе с Северной Кореей и проиграла (0:1). Тот турнир корейцы, кстати, выиграли. Хотя еще не были самой непредсказуемой страной мира.

«На стадионах было много болельщиков. К нам хорошо отнеслись. Как к футболистам из России был серьезный интерес. Люди ходили именно на нас. Северная Корея? Ничего необычного. Играли со сборной и не думали о том, что там какой-то особенный режим. Вообще особо не запомнились. Даже результат забыл», – отметил Батуренко.

Кубок Неру Фото: Getty Images

«На стадионах – деревянные трибуны, рекламные щиты, связанные бамбуком. Даже не мылись: приезжали, переодевались, играли и обратно. Народу много, интерес был. Тогда Корея так не воспринималась. Они бегали, носились, но как таковой тактики даже близко не было», – подчеркнул Дроздов.

От скуки в отеле команду уже спасали приставки. Правда, не PlayStation.

«Хорошо, что тогда уже появилась «Sega». Играли в нее. Кто-то в карты. Кто-то читал. Бассейн, сауна, шведский стол. Закупались внутри отеля. На суточные набрали чая, других сувениров. Хотя помню, что в 1993-м из Индии везли куртки, но никто не решался выйти посмотреть. Почти месяц на сборах, психологически устали. Плюс климат – жара, полнейшая антисанитария. Комары летали круглые сутки, даже днем. Какие-то монстры! У начальника команды Владимира Петровича Короткова убирали в номере, а в середине комнаты стояло специальное устройство, отгоняющее комаров. Его выдернули из розетки, а обратно не вставили. Проснулся утром, а от рук, которые лежали поверх одеяла, нет живого места. Все красные. Потом говорили ему: «Петрович, ты можешь сниматься в фильме ужасов!». Все были в шоке.

Кубок Неру Фото: Getty Images

Интересно, что из всех игроков в Индию хотел вернуться только Батуренко.

«Это была удача съездить туда и потренироваться. Было интересно. Одна из самых необычных поездок в игровой карьере. После нее очень хочется туда вернуться. Запомнилась на всю жизнь. Хоть и наблюдал за страной в основном из автобуса», – подытожил Юрий Михайлович.

«С того момента Индию не посещал. Думал разве что о курорте, океане. Но не вышло. Хотя до сих пор помню, как передвигались там на открытых автобусах. К нам был прикреплен водитель. И Юрий Палыч в своем стиле всегда говорили ему: «Let’s go». Сразу заводил, ехал», – сказал Дроздов.

«У нас были две такие не впечатляющие поездки: Индия и Иран. И с точки зрения футбола – негативные эмоции. С того момента в Индии был только на Гоа. Но понял, что это не Индия. Совсем другое: что-то португальское, немецкое, но не индийское», – подчеркнул Сабитов.

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