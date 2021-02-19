«Мы теперь поняли, что в принципе это нормально и естественно. Делаю ли так я? Безусловно. Конечно. Но не выкладываю, естественно. Зачем? Это же все индивидуально. На самом деле в этом действительно нет ничего предосудительного. Это естественно. Но это не должно стать достоянием общественности ни при каких обстоятельствах», – сказал Малафеев в интервью ютьюб-каналу «Василий Смольный».