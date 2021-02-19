Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал ситуацию со сливом интимного видео Артема Дзюбы – нападающего петербургского клуба и капитана сборной России.
«Мы теперь поняли, что в принципе это нормально и естественно. Делаю ли так я? Безусловно. Конечно. Но не выкладываю, естественно. Зачем? Это же все индивидуально. На самом деле в этом действительно нет ничего предосудительного. Это естественно. Но это не должно стать достоянием общественности ни при каких обстоятельствах», – сказал Малафеев в интервью ютьюб-каналу «Василий Смольный».
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- Видео с занимающимся самоудовлетворением Дзюбой попало в интернет в ноябре 2020 года.
- После инцидента главный тренер сборной России отстранил футболиста от ближайших матчей с командой, а коуч «Зенита» Сергей Семак забрал у него капитанскую повязку.
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