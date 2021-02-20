Полузащитник сборной Узбекистана Остон Урунов официально ушел из московского «Спартака».
Его бывший клуб «Уфа» объявил о возвращении 20-летнего футболиста на правах аренды. В контракте с башкирской фирмой также есть опция выкупа по окончании сезона-2020/21. Об этом сообщили на сайте «Уфы».
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Генеральный директор команды из Башкортостана Ринат Шайбеков уточнил, что зарплату Урунову в полном объеме будет платить именно «Уфа». «Условия выкупа у «Спартака» есть, но мы договорились об этом не говорить. Это конфиденциальная информация», – заявил Шайбеков в интервью «Рейтингу Букмекеров».
- В пятницу, 19 февраля, «Спартак» исключил Урунова из заявки на чемпионат России. Глава медиаслужбы красно-белых Антон Фетисов сообщил, что это совместное решение тренерского штаба и клуба.
- Остон присоединился к «Уфе» в феврале 2020 года за 200 тысяч евро. Он провел 10 матчей в Премьер-лиге и перешел в «Спартак» за 1,5 млн евро. В составе красно-белых полузащитник сыграл восемь матчей в РПЛ и забил мяч «Родине» на групповом этапе Кубка России.
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