Его бывший клуб «Уфа» объявил о возвращении 20-летнего футболиста на правах аренды. В контракте с башкирской фирмой также есть опция выкупа по окончании сезона-2020/21. Об этом сообщили на сайте «Уфы».

Генеральный директор команды из Башкортостана Ринат Шайбеков уточнил, что зарплату Урунову в полном объеме будет платить именно «Уфа». «Условия выкупа у «Спартака» есть, но мы договорились об этом не говорить. Это конфиденциальная информация», – заявил Шайбеков в интервью «Рейтингу Букмекеров».