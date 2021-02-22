Доменико Тедеско тренирует «Спартак» уже полтора года, но за это время ему повезло лишь с одним трансфером – Александр Соболев быстро адаптировался в Москве и сразу начал забивать. Остальные сделки как минимум странные: Кокорина брали словно на передержку, Урунова подписали ради экскурсии в ЦУМ, Мозеса взяли от безысходности, а Хендрикс абсолютно не пригодился в Голландии.

В таких условиях Тедеско мог задействовать ребят, которых купили до него, но немец уверенно их зачехлил. Ниже – три главные жертвы жестокого Доменико.

Чемпионат России Тедеско порекомендовал «Спартаку» тренера для своей замены 18/02/2021 В 18:57

Гус Тил

Переход голландца – лучший пример впечатлительности Леонида Федуна. Хозяин «Спартака» проконсультировался со Слуцким, услышал, что Тил талантлив, и приказал взять его за любые деньги. Так легионер, которого Transfermarkt оценивал в 6 млн евро, оказался в Москве за 15-16 миллионов – говорят, тот же Слуцкий громко смеялся, когда узнал про этот прайс.

Вероятно, Гус далеко не бездарь, но запомнился в «Спартаке» разве что рельефным прессом и милой улыбкой. Кононов упорно давал ему время, но Тил и близко не оправдывал инвестиции. Тедеско поступил суровее: дипломатично хвалил скиллы Гуса, но запер голландца на лавке, а потом не препятствовал аренде во «Фрайбург».

Переезд в Германию теперь воспринимается как грустный стендап: планировалось, что в 2021-м немцы смогут выкупить Тила за 11 млн евро, но пока у него ровно 19 минут в Бундеслиге. Отчасти в этом виноваты травмы, но уже понятно, что в конце сезона Гуса первым чартером вышлют в Россию. Зато его трип во «Фрайбург» подарил нам прекрасный мем:

Аяз Гулиев

Воспитанник «Спартака» три года болтался по арендам, затем прорвался в обойму «Ростова», но в начале 2019-го все же вернулся в Москву. Казалось, в родном клубе центральному полузащитнику дадут полноценный шанс, но борзый Гулиев запомнился только желтыми карточками (ими он отмечал буквально каждый выход на поле) и эпическим избиением американца на дороге. Второй инцидент Аяз присыпал деньгами, но все же не поумнел.

В конце мая прошлого года Гулиев при всей команде нахамил то ли Доменико Тедеско, то ли коучу по физподготовке Владимиру Чепзановичу – это до сих пор неизвестно, ведь почти вся информация осталась внутри команды. Главное, что Аяза немедленно депортировали в «Спартак-2», и он оттуда уже не вернулся.

Тогдашний гендир Томас Цорн сглаживал ситуацию и уверял, что на Гулиеве еще не поставлен крест, но Тедеско рассудил иначе. Доменико изначально списал Аяза, а после прямого конфликта забыл о существовании этого игрока – не помогло даже то, что за Гулиева вписались Джикия и Ребров.

Дерзкому парню предлагали уйти в аренду (допустим, в «Химки»), но он отказался. Сейчас по его будущему есть два инсайда. По одной из версий, Гулиев – любимчик Федуна, и босс хочет, чтобы воспитанник остался в «Спартаке». Следовательно, игрок ждет, когда из клуба уйдет Тедеско, чтобы наконец проявить себя по полной.

Второй инсайд гораздо печальнее: якобы у Гулиева есть некая хроническая травма, которая может довести его даже до завершения карьеры. Шамиль Газизов все опроверг, но недавно Аяз летал на сборы в ОАЭ именно ради лечения. В Эмиратах полузащитник восстанавливался под присмотром физиотерапевта из основы, но никаких намеков на весеннее возвращение в главный «Спартак» нет. До лета об Аязе никто не вспомнит, но зато у него теперь есть фотография с Хабибом, который встречался с командой.

Александр Ташаев

Три года назад Ташаев был суперзвездой «Динамо» и набил там солиднейшие по меркам РПЛ 13 очков по системе гол+ассист. После этого Саша решил, что надо побороться за титулы вместе с другом Ромой Зобниным. Трансфер в «Спартак» вышел мучительным (Ташаев долго отбивался от претензий «Динамо»), но напрасным.

Александра слегка потестировал Кононов, но даже добрый Олег не впечатлился и отпустил игрока в аренду в «Рубин». Вернувшись из Казани, Ташаев обнаружил, что вообще не нужен Доменико Тедеско. Взрослому 26-летнему бугаю предложили порубиться за «Спартак-2» – теперь они с Зобниным снова в разных командах.

Учитывая, что карьеру Александра программирует юрист Алан Агузаров, за будущее Ташаева слегка тревожно. Например, Алан отговорил Сашу от трансфера или аренды в топ-клуб ФНЛ, но предложил три месяца побегать за издыхающий «Тамбов», у которого осталась только одна цель – поскорее вылететь. В идеале Ташаеву надо поскорее сменить и команду, и агента. Иначе можно долго цепляться за красно-белую мечту, но окончательно зачахнуть и в 30 лет обнаружить себя в ПФЛ.

Чемпионат России «Начались проблемы со сном». Тедеско – об уходе из «Спартака» 07/02/2021 В 12:03