Российский арбитр Сергей Карасев 23 февраля выступит на рок-концерте совместно с музыкальной группой Catharsis.
«Сегодня, в настоящий мужской праздник 23 февраля, я впервые в жизни поднимусь на сцену! Огромное металлическое спасибо друзьям из Catharsis за поддержку и осуществление мечты! С праздником!» – написал 41-летний Карасев.
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- Карасев работал на матчах Евро-2016, чемпионата мира-2018 в России и Олимпийских игр 2016 года.
- Также судил полуфинал Лиги Европы-2018 между «Зальцбургом» и «Марселем».
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