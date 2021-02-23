Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин попрощался с полузащитником Романом Еременко, который покинул клуб.

«Ромчик, спасибо за все. Удачи и здоровья тебе и твоей прекрасной семье. Еще один сынок нас покидает», – написал Карпин в инстаграме.

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Еременко покинул «Ростов» и вернется в Финляндию
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Ранее «Ростов» объявил об уходе Романа Еременко, который был капитаном команды. Контракт расторгнут по обоюдному согласию, футболист принял такое решение по семейным обстоятельствам.

  • В составе «Ростова» футболист провел 47 матчей, в которых забил десять мячей отдал пять результативных передач.
  • До «Ростова» Роман поиграл в трех клубах РПЛ – «Рубине», ЦСКА и «Спартаке».

Еременко покинул «Ростов» и вернется в Финляндию

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