Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин попрощался с полузащитником Романом Еременко, который покинул клуб.
«Ромчик, спасибо за все. Удачи и здоровья тебе и твоей прекрасной семье. Еще один сынок нас покидает», – написал Карпин в инстаграме.
Чемпионат России
Еременко покинул «Ростов» и вернется в Финляндию
Ранее «Ростов» объявил об уходе Романа Еременко, который был капитаном команды. Контракт расторгнут по обоюдному согласию, футболист принял такое решение по семейным обстоятельствам.
- В составе «Ростова» футболист провел 47 матчей, в которых забил десять мячей отдал пять результативных передач.
- До «Ростова» Роман поиграл в трех клубах РПЛ – «Рубине», ЦСКА и «Спартаке».
Чемпионат России
Романцев посоветовал «Спартаку» назначить Карпина вместо Тедеско
Чемпионат России
«Приезжий не может указывать мне место в родном городе». Баста – о конфликте с Карпиным