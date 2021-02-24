«Спартак» наконец-то объявил о трансфере Куинси Промеса. О его трансфере говорили всю зиму (как минимум, весь январь), сделка то приближалась, то отдалялась, но за сутки до закрытия периода дозаявок в РПЛ Куинси услышал: «Антоха, ты дома».

Главная интрига сейчас – кого заменит Промес в «Спартаке». В Тарасовке сейчас девять иностранцев – Жиго, Айртон, Крал, Мозес, Хендрикс, Роша, Ларссон и Понсе, Куинси как раз девятый. Но согласно лимиту на легионеров, в Премьер-лигу можно заявлять только восьмерых футболистов без русского паспорта. Соответственно, чтобы легендарный вингер воссоединился с красно-белыми, нужно кого-то отзаявлять.

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Детектив получается довольно банальным. Вне подозрений Жиго, Айртон, Крал, Ларссон и Понсе – у каждого минимум 17 матчей в чемпионате, Джордан с чешским опорником вовсе отыграли все туры РПЛ.

Алекс Крал и Джордан Ларссон (в центре), Наиль Умяров и Александр Соболев, «Спартак» – «Зенит» Фото: Getty Images

Виктор Мозес провел девять из 11 встреч в чемпе и Кубке, когда был доступен. Сейчас он практически безальтернативный вариант, чтобы закрыть весь правый фланг – не возвращать же туда двужильного Зобнина. Да, инсайдеры полыхнули новостью, что экс-латераля не будут выкупать по окончании сезона, но это не повод возвращать его в «Челси» в феврале, словно бракованный тостер.

Йоррита Хендрикса подписали всего пять недель назад, к нему только на прошлой неделе переехала молодая жена. Свежий голландец сыграл за «Спартак» только в одном официальном матче – 85 минут в проваленном дерби с «Динамо» на Кубок, и это не повод отправлять его в Нидерланды следующим рейсом.

Вы уже догадались, кого отчислят ради камбэка Промеса. Педро Роша внезапно вернулся из Бразилии в декабре, даже полетел со «Спартаком» на сбор в ОАЭ и попал в заявку на матч с «Динамо». Но в офисе красно-белых не скрывают, что не рассчитывают на бразильца и хотят сбагрить его на родину. Роша 1,5 года выступал в местной Серии А за «Крузейро» и «Фламенго», и в Латинской Америке на него устойчивый интерес.

Педро Роша, «Спартак» Фото: Getty Images

Об этом же написали инсайдеры главного проспартаковского медиа – «Спорт-Экспресса». «Сложностью при продаже Педро Роши может составить его высокая зарплата и достаточно долгий срок контракта: соглашение со «Спартаком» действует до лета 2023 года», – разузнал репортер «СЭ» Артем Калинин. И в Бразилии трансферное окно откроется (не закроется) только 1 марта, то есть времени на переговоры и продажу/аренду Педро еще куча.

Роша объективно странно появился в «Спартаке» – когда в 2017-м менеджеры московского клуба не уломали звезду «Гремио» Луана, то плюнули 12 миллионами евро в его партнера по нападению. Так Педро оказался в России. В 12 матчах РПЛ у парня всего лишь один забитый мяч, а это так себе статистика для форварда. Поэтому у Педро Роши осталась только одна возможность порадовать фанатов на «Открытие Арене» – уступить место легенде и пожелать Промесу удачи в «Спартаке».

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