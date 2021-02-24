Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал трансфер полузащитника «Аякса» Куинси Промеса.

– «Спартак» не хотел брать на себя риски по возможному уголовному сроку и проблемам с законом у игрока. Что-то изменилось, и «Спартак» взял эти риски на себя?

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– Нет, не изменилось. Клуб не берет на себя риски в том случае, если игрок не сможет выполнять свои обязанности по контракту на территории России.

– Чья это идея – пригласить 29-летнего футболиста за суммарно 11 млн евро? Кто понесет ответственность за провал и чья будет удача, если Квинси даст результат?

– Это решение трансферного комитета, – ответил Фетисов в интервью инсайдеру «Рейтинга Букмекеров» Сергею Егорову.

В декабре 2020 года Промеса арестовали за нанесение ножевых ранений на вечеринке. Его освободили спустя двое суток, но ему до сих пор в Нидерландах грозит до четырех лет тюрьмы.

В «Спартаке» сообщили, что Куинси подпишет долгосрочный контракт с московским клубом после прохождения углубленного медицинского обследования. Завтра, 25 февраля, голландец примет участие в пресс-конференции.

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