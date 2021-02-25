Первые инсайды о возвращении Промеса в Москву прилетели еще месяц назад. «Спартак» почти сразу подтвердил переговоры, но они явно получились мучительными: русский клуб неделями торговался с «Аяксом» по условиям сделки. Учитывая, что изначально в Амстердаме хотели 12-13 млн евро, а получили 8,5, надо признать: московская сторона сработала шикарно – сбила ценник и вернула легенду. Теперь вся надежда строго на клубных юристов и нидерландское правосудие: будет нелепо и трагикомично, если Промеса все же посадят.

Куинси Промес в «Аяксе» Фото: Eurosport

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Судя по тому, что за целый месяц в медиа не появилось ни одной альтернативы Промесу, в «Спартаке» рассуждали так: либо Куинси, либо никто. У красно-белых менеджеров не было времени искать кого-то перспективного и непроверенного – требовался железный вариант. И это логично: тренер уезжает, что будет дальше – непонятно, поэтому лучше взять универсала, который заряжен, адаптирован к лиге и сразу готов отбивать инвестиции.

Фактически у «Спартака» не было выбора. «Зенит» изначально круче укомплектован и удрал уже на шесть очков. ЦСКА молниеносно разменял Гайча на Рондона и конкретно нацелился на титул. Соответственно Федуну тоже пришлось потратиться, иначе борьба за ЛЧ закончилась бы еще в марте. В результате хозяин «Спартака» провел эффективный размен: слил нерентабельного Кокорина, на которого не рассчитывал Тедеско, и взял на ту же зарплату продуктивного Промеса.

Все разговоры о том, что голландец сдал по сравнению с 2018-м, абсолютная чушь. Во-первых, уровень РПЛ тоже заметно снизился – здесь звездой может стать даже легионер уровня Бикфалви. Во-вторых, в «Аяксе» у Куинси накопилась приличная статистика. В прошлом сезоне на результативное действие требовалось меньше 100 минут, в этом – 170, но Промес играл в крайне рваном ритме и был на нервах из-за истории с ножом. Короче, «Спартак» радикально усилил атаку за разумные деньги.

Единственный минус трансфера в том, что это билет в один конец: повторно продать Куинси в Европу и снова заработать однозначно не выйдет. Но это и не требуется, потому что Промес может приносить кэш иначе – допустим, затащить клуб в группу ЛЧ, где «Спартака» не было почти четыре года.

Другая важная миссия Куинси – спасение Тедеско, который явно попал в беду. Об этом не принято говорить, но немецкий коуч оказался в тотальном кризисе: с начала ноября у него всего две победы – над нищим «Ротором» и мертвым «Тамбовом». «Спартак» проиграл три последних матча, родил в них всего один гол (помутнение Ловрена) и вылетел из Кубка. Сам Тедеско за это время сгенерировал разве что знаменитую мутацию Кутепова в страйкера, но Илья так и не вонзил.

С приходом Промеса Доменико придется сосредоточиться не на войнах с арбитрами, чужими тренерами или функционерами, а на созидании. Куинси – человек, который делает разницу, поэтому он станет настоящей проверкой реальных скиллов Тедеско. Если немец оперативно отрегулирует схему, стабилизирует результат и до последнего будет бороться за выход в ЛЧ, то безусловную фанатскую любовь можно считать оправданной. Но если Доменико провалится даже с Промесом, то придется признать: обожаемый Тедди умеет складно разговаривать на пресс-конференциях и устраивать перфомансы в технической зоне, но восхищаться его тренерскими талантами пока слишком рано.

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