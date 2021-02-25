Новичок «Спартака» Куинси Промес прошел медобследование и официально подписал долгосрочный контракт с московским клубом. Он сразу же дал пресс-конференцию и пообщался с журналистами.

«Моя форма очень хорошая. Я тренировался самостоятельно, чтобы быть готовым выступать на высоком уровне сразу же. Да, для этого нужна игровая практика, но уверяю, я быстро выйду на пик формы, как только начнутся официальные игры. Я здоров, не имею травм. В воскресенье тренер решит, достоин ли я выйти на поле [в матче чемпионата против «Рубина»].

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«Спартак» всегда нацелен на первое место, мне неинтересны другие команды. Я вернулся, чтобы побеждать. «Спартак» всегда должен быть только первым. Меня не волнует, кто там выше нас. Это интересный вызов.

Куинси Промес, «Спартак» Фото: From Official Website

У нас еще не было личного общения [с главным тренером Доменико Тедеско]. Но я следил за «Спартаком», знаю, что он хочет уйти в конце сезона. Мне интересно с ним поработать, я знаю его представление об игре. Надеюсь, мы сможем сделать ему сюрприз перед уходом.

Я еще не общался с тренером по поводу [позиции на поле]. Я атакующий игрок, могу играть везде спереди. Могу играть на флангах и десяткой. За свою карьеру я играл на многих позициях, не завишу от одной. Думаю, это важно для тренера и осложнит жизнь соперникам.

Мне было сложно прощаться со «Спартаком». Сначала я говорил, что уйду только после чемпионства, а потом после Суперкубка. Мы все сделали. Мечты сбываются. Я снова могу заявить, что уйду только после чемпионства.

Наверное, сразу [после возвращения в Россию] вспомнил «братуха», это мое прозвище. Для меня важно знать язык, поэтому буду учиться с репетитором. В сердце я уже русский. Был бы выбор [получить российский паспорт] – почему нет?

Артем Дзюба для меня – хороший парень. Был таким, точнее. В мой первый приход в «Спартак» он много помогал мне, постоянно шутил вместе со мной. Я отдал ему несколько передач. Но потом он ушел в «Зенит», и наша дружба закончилась. Что хочу ему передать: я вернулся, чтобы сделать твою жизнь сложнее», – сказал Промес (цитаты по сайту газеты «Спорт-Экспресс»).

«Спартак» заплатил за трансфер Куинси Промеса «Аяксу» 8,5 миллиона евро. С учетом бонусов сумма сделки может вырасти до 11 миллионов.

Ранее голландец выступал за красно-белых с 2014 по 2018 гг. и ушел в «Севилью» за 21 миллион евро.

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