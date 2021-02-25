Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал об интересе со стороны мюнхенской «Баварии».
«Многими нашими российскими футболистами интересовались топ-клубы Европы, и мной в том числе. Но слухи – это слухи, а реальный интерес был только от «Баварии». И, наверное, все.
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– Почему ты не оказался в «Баварии»?
– У меня контракт с «Зенитом» был. Были разговоры о продлении. Не, я хотел. Как я потом узнал, вроде как не отпустили.
– «Зенит» не отпустил?
– Я не могу так утверждать, но сам факт, что разговоры были, – заявил Погребняк на ютьюб-канале «КраСава».
- Павел Погребняк выступал за «Зенит» на протяжении 2,5 сезонов – с 2007 по 2009 гг.
- В полуфинале Кубка УЕФА-2007/08 Погребняк забил два мяча в ворота мюнхенской «Баварии» и поучаствовал в разгроме немцев – 4:0.
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