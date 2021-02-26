В ночь с 25 на 26 февраля в России захлопнулось зимнее трансферное окно. Большинство клубов закрыли последние сделки и совершили решающие покупки, но только не санкт-петербургский «Зенит», что можно считать нонсенсом.

Действующие чемпионы России не приобрели ни одного игрока в зимний период дозаявок впервые за 6 лет – с сезона-2014/15. С тех пор клуб неизменно покупал кого-нибудь или хотя бы возвращал из аренды. Как это случилось в сезоне-2019/20, когда «Зенит» увел из «Сампдории» Эмилиано Ригони.

Чемпионат России Погребняк: «Был реальный интерес из «Баварии», но не отпустили» 12 ЧАСОВ НАЗАД

Более того, сине-бело-голубые не только никого не приобрели, но и расчистили заявку. Клуб на правах аренды покинули защитник Данила Прохин (в «Сочи») и вратарь Александр Васютин («Юргорден»). Полузащитник Леон Мусаев подписал полноценный контракт с «Рубином».

«Зенит» лидирует в таблице Тинькофф РПЛ – отрыв от ЦСКА составляет 4 очка.

Клуб не выступает в весенней части еврокубков и лишился шансов побороться за Кубок России, уступив в 1/8 тульскому «Арсеналу».

Чемпионат Бразилии Халк вернулся, Адриано с титулом. Звезды РПЛ стареют в Бразилии 18/02/2021 В 16:09