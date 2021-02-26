Петербургские 3D-дизайнеры Владислав Иванов и Александр Иванов создали футуристическое видео, на котором стадион «Зенита» «Газпром Арена» превращается в неопознанный летающий объект.
На видео основная часть похожей на летающую тарелку арены отрывается от основания и поднимается в небо. «Мы всегда догадывались, что футбол – это не единственное предназначение этой арены», – сообщается в описании к ролику.
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- Ролик с «Газпром Ареной» – не первый подобный эксперимент от студии Владислава Иванова Lineys Film. В конце января в соцсетях завирусилось видео, в котором автор перенес антураж «Звездных войн» на улицы Петербурга.
- «Газпром Арена» строилась почти 10 лет. Стадион заложили в 2007 году, а ввели в эксплуатацию лишь в конце 2016-го.
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