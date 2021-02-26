«Ближайшие три матча чемпионата России наш тренер вынужден смотреть с трибуны из-за дисквалификации. Доменико, на бровке возле поля всегда горячо благодаря твоим эмоциям. И на нашей трибуне их не меньше: вместе мы зажжем команду на победу! Ждем тебя на фанатке! Вперед, «Спартак»!» – гласит сообщение на официальной странице «Фратрии» «Вконтакте».