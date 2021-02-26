Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» обратилось к главному тренеру красно-белых Доменико Тедеско. Немецкого специалиста пригласили на фанатскую трибуну на время трехматчевой дисквалификации.
«Ближайшие три матча чемпионата России наш тренер вынужден смотреть с трибуны из-за дисквалификации. Доменико, на бровке возле поля всегда горячо благодаря твоим эмоциям. И на нашей трибуне их не меньше: вместе мы зажжем команду на победу! Ждем тебя на фанатке! Вперед, «Спартак»!» – гласит сообщение на официальной странице «Фратрии» «Вконтакте».
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- Тедеско отстранили на три встречи по итогам матча 18-го тура против «Сочи», когда немец вступил в конфликт с тренером соперников Дмитрием Бородиным.
- 28 февраля «Спартак» без Тедеско сыграет с «Рубином» в рамках 20-го тура РПЛ.
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