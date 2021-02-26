Бывший судья РПЛ Игорь Федотов рассказал, сколько зарабатывают арбитры за обслуживание встреч чемпионата России.
«115 тысяч рублей плюс 55 тысяч за ВАР. Судья может в одном туре отработать и в поле, и на ВАР. То есть получается 170-175 тысяч за тур. Можно отработать четыре тура. Более того, сейчас сказали, что если арбитр не ошибается, то может судить постоянно. Ассистенты получают в два раза меньше.
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Раньше еще можно было работать рефери за воротами в матчах УЕФА. Работая там, я получал 1,5 тысячи евро за матч, резервным – 1 тысячу. Все также зависит от стадии турнира, зарплата варьируется от 2,5 до 5 тысяч евро», – приводит слова Федотова ютьюб-канал «Коммент.Шоу».
- Федотов обслуживал матчи российской Премьер-лиги до сезона-2017/18.
- За семь лет Федотов отработал в РПЛ 61 матч.
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