«115 тысяч рублей плюс 55 тысяч за ВАР. Судья может в одном туре отработать и в поле, и на ВАР. То есть получается 170-175 тысяч за тур. Можно отработать четыре тура. Более того, сейчас сказали, что если арбитр не ошибается, то может судить постоянно. Ассистенты получают в два раза меньше.