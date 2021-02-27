Болельщики пока не смогут пить пиво во время футбольных матчей. Рассмотрение законопроекта о продаже пива на стадионах отложено на осень этого года, рассказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

– Сейчас понимание появилось. К сожалению, законопроект скинули на осень. Я бился-бился, но так и не добился.

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– Кто скинул?

– Правительство.

– Но почему?

– Не знаю. Наверное, из-за выборов в Госдуму. Никто не хочет связываться с этим до выборов. Партия, которая проголосует за пиво, будет выглядеть не в лучшем виде. Не всем же нравится законопроект.

– Получается, в текущем и в начале следующего сезона пиво не ожидать?

– Да, – приводит слова Свищева «РБ Спорт».

Законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива во время матчей приняли в первом чтении в декабре 2019 года. В январе прошлого года сообщалось, что в него внесут поправки, согласно которым напиток будет разрешено продавать на всех спортивных мероприятиях, кроме детско-юношеских.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

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