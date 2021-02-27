«Ростов» открыл счет в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» в концовке первого тайма. Это сделал новичок команды Али Соуэ, а гол засчитали только после просмотра ВАР.

На 45-й минуте случилась подача на дальнюю штангу – после рикошета от Соуэ мяч оказался в руках Кержакова, но голкиперу помешал Дуглас Сантос, из-за чего мяч все же пересек линию. Судьи решили пересмотреть эпизод на предмет игры рукой у Соуэ. После того, как арбитры на ВАР убедились, что гамбиец не нарушал правила, гол засчитали.