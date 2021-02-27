«Ростов» открыл счет в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» в концовке первого тайма. Это сделал новичок команды Али Соуэ, а гол засчитали только после просмотра ВАР.
На 45-й минуте случилась подача на дальнюю штангу – после рикошета от Соуэ мяч оказался в руках Кержакова, но голкиперу помешал Дуглас Сантос, из-за чего мяч все же пересек линию. Судьи решили пересмотреть эпизод на предмет игры рукой у Соуэ. После того, как арбитры на ВАР убедились, что гамбиец не нарушал правила, гол засчитали.
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- После первого тайма «Ростов» обыгрывает «Зенит» со счетом 1:0.
- Матч проходит в Петербурге на «Газпром Арене».
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