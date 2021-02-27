«Локомотив» и ЦСКА порадовали первым весенним матчем РПЛ с пестрой вывеской. Идущие вторыми в чемпионате армейцы выхватили неожиданные 0:2 от соседа. Команда Гончаренко встретилась с более собранным и волевым соперником, который легко подстраивался под ритм игры. Итог – удручающие для ЦСКА цифры и наблюдения.

Армейцы настреляли по воротам Гилерме сразу 19 ударов, но в створ из них пришлись лишь шесть. Еще восемь улетели мимо, а оставшиеся пять попали в соперников и их блокшоты. Для сравнения, «Локомотиву» для двух голов понадобилось лишь пять ударов. С одной стороны, такую картину можно трактовать как везение команды Марко Николича: создали сильно меньше, но забили на два больше. С другой, такому объяснению мешают явные проблемы в игре ЦСКА.

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Никола Влашич, «Локомотив» – ЦСКА Фото: Getty Images

Если опустить личные и позиционные ошибки в защите (именно они подвели ЦСКА в голевых ситуациях), армейцы страдают от игры в атаке. Главная проблемой на весеннюю РПЛ для штаба команды остается интеграция Саломона Рондона. В матче с «Локо» венесуэлец коснулся мяча лишь 20 раз. Для нападающего его типа это норма, вопрос в их пользе. Так, на чужую штрафную – ключевую зону для Рондона – пришлись лишь четыре встречи с мячом. На зону перед коробкой – еще два. Половина касаний пришла к Саломону в центре поля – зоне, где он бесполезен. ЦСКА еще не научился стабильно доставлять мяч Рондону в опасные ситуации.

Другую проблему армейцев уже не назвать свежей или локальной. Речь идет о зависимости от Влашича. В матче с «Локомотивом» хорват стал вторым в ЦСКА как по xGChain, так и по xGBuildup – это параметры, которые описывают вклад игроков в генерацию моментов. На Влашича упала традиционно высокая атакующая нагрузка. Он стал вторым в атакующей группе ЦСКА по касаниям (64). Впереди – лишь Зайнутдинов (71), но после перерыва он перешел на роль левого защитника и начал раньше (читай «легче») встречаться с мячом.

Еще Никола раздал три передачи под удар. Столько же – у Арнора Сигурдссона. Дальше – пропасть. Влашич часто находил себя в изоляциях против толпы игроков «Локомотива». Взгляните, как удачно карта касаний Николы сошлась с картой отборов соперника на левом фланге (на скрине он нижний). Николич логично сковывал Влашича – это сразу же ударило по качеству ЦСКА в атаке.

В этом контексте важно разделять вклад Влашича в позиционную игру и незабитый пенальти. Первое – системная история, второе – частная. Констатация нагрузки – не попытка оправдать Николу за удар из американского футбола, но эта ошибка не должна затмевать его роль в атаке. Кажется, на ней в ЦСКА завязано слишком многое.

Гончаренко должен подумать над большей системностью в игре на мяче. Еще один тревожный звонок – цифры Чидера Эджуке. Нигериец напилил 13 обводок за тайм. Такая частая апелляция к индивидуальным действиям вингера – явный симптом, что командная игра не отлажена.

При этом ЦСКА сохранил второе место в РПЛ – по крайней мере, до матча «Спартака». Учитывая, что у главного конкурента «Зенита» настолько много проблем, то Питеру можно особо не беспокоиться о чемпионстве. Даже без Малкома и с ничьей против «Ростова».

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